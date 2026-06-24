Manuel Barbachano, firme líder en la Escuela de Calificación de la GPM

Escuela de Clasificación de la GPM. Manuel Barbachano vuelve a confirmar el gran nivel que ha mostrado durante toda la semana. (GPM)

El amateur mexicano Manuel Barbachano dio un paso importante en su búsqueda por obtener una tarjeta para la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) al conservar el liderato de la primera Escuela de Calificación que se desarrolla en el Amanali Country Club & Náutica.

Tras completar 36 hoyos de competencia, Barbachano suma un acumulado de 133 golpes (-11) y llegará a la ronda final con una cómoda ventaja de ocho impactos sobre su más cercano perseguidor.

El jugador amateur, quien sorprendió durante la primera jornada con una brillante ronda de 64 golpes, volvió a mostrar solidez en el exigente recorrido hidalguense al firmar una tarjeta de 69 impactos (-5), resultado que le permitió mantenerse como el hombre a vencer en una competencia que otorga 15 tarjetas completas y 15 condicionales para la próxima temporada del único circuito profesional en México que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

En la segunda ronda el líder mantuvo el control de su juego y logró ampliar aún más la diferencia sobre el resto de los competidores.

“Me siento muy contento con la manera en que he jugado estos dos días. El campo ha exigido mucha concentración y afortunadamente he podido mantenerme paciente. Todavía falta una ronda y sé que no hay nada definido, así que mañana tendré que salir con la misma intensidad”, comentó el líder al concluir su recorrido.

En la segunda posición aparece el profesional mexicano Eugenio Núñez, quien gracias a una segunda ronda de 71 golpes acumula 141 impactos (-3), tres bajo par, convirtiéndose en el principal perseguidor del líder de cara a la jornada definitiva.

“Ha sido una semana positiva. El campo no permite relajarse en ningún momento y cada golpe cuenta. Estoy contento con mi posición y mañana buscaré aprovechar cualquier oportunidad que se presente”, señaló Núñez.

La tercera posición es compartida por el amateur Elías Becker y el profesional Sergio Ortiz, ambos con un total de 142 golpes (-2).

En el grupo ubicado en la quinta posición con 144 impactos, par de campo, aparecen el amateur José María Gutiérrez, además de los profesionales Javier Delgadillo y Erick Carriedo, quienes todavía mantienen posibilidades de ascender en la clasificación durante la ronda final.

Marcos Tehuintle, quien después de compartir el segundo lugar tras la primera ronda descendió a la posición 15 con un acumulado de 148 golpes. También el mexicano Mario Romero perdió terreno al ubicarse en el puesto 16 con 150 impactos.

Entre los jugadores internacionales, el francés Baptiste Janel continúa dentro de la pelea al compartir la posición 11 con marcador de 147 golpes (+3), mientras que el canadiense Thomas Danielson protagonizó una notable recuperación tras registrar una ronda de 72 golpes que lo llevó hasta el sitio 18 con acumulado de 151 impactos.

La ronda final promete grandes emociones, ya que además de la disputa por el liderato, numerosos jugadores buscarán asegurar su posición dentro del grupo que obtendrá tarjetas completas para la temporada 2026-27, mientras otros intentarán ingresar al grupo de tarjetas condicionales.