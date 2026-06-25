Memo Ochoa Memo Ochoa es uno de los arqueros históricos de la Selección Mexicana. (EFE)

Memo Ochoa tuvo uno de los momentos más brillantes de su carrera hoy ante Chequia y apenas jugó, pero eso no era lo importante, sino el poder pisar nuevamente una cancha mundialista para decir adiós al futbol al final del Mundial 2026.

No cabe duda que Memo Ochoa es uno de los consentidos de la afición mexicana, para algunos es un portero de gran calidad y para otros levanta críticas, pero la realidad es que su trayectoria lo avala y dijo unas emotivas palabras al finalizar el partido que ganó el Tri 3-0 ante Chequia.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Memo Ochoa tras el triunfo ante Chequia?

Antes de esto, el guardameta de la Selección Mexicana no pudo contener su emoción, luego de entrara de cambio en el juego contra Chequia, un momento único y que puede ser el último de su carrera como jugador.

Así, la cancha del Estadio Ciudad de México se convirtió en un escenario donde un histórico fue a besar los postes de la portería que resguardó y posteriormente vio a su equipo golear 3-0 a unos europeos que no ofrecieron resistencias en la segunda mitad.

Paco Memo llegó a la cancha del Estadio Ciudad de México como banca, antes, una marca de cerveza había anticipado que participaría en el juego de hoy, pero no fue hasta que el partido estaba liquidado cuando Ochoa vio acción en cancha.

Así, Paco Memo jugó alrededor de 15 minutos para tocar un par de veces la pelota y ser ovacionado por más de 80 mil personas. Al final, decidió dar unas últimas palabras antes de irse al vestidor.

“Si me toca jugar lo haré de la mejor manera (en el siguiente partido), fue maravilloso el resultado, el escenario, estoy muy agradecido con mis compañeros, ahí está todo el cariño que es lo más importante que me llevo, la amistad, el aprecio y todo lo bueno”, dijo Memo Ochoa para Azteca Deportes.

¿Cómo reconoce FIFA la trayectoria de Memo Ochoa?

De esta forma, Paco Memo se convirtió en el único jugador mexicano en formar parte de seis Copas del Mundo, por lo que disfrutó el momento aunque en realidad sólo tuvo participación activa en cuatro de ellas.

Así también, la FIFA otorgó un parche conmemorativo de ‘Leyenda’ por acumular seis Mundiales en su carrera, por lo que Paco Memo se retira feliz de las canchas en caso de ser su último partido.

¿Cuándo jugará México la ronda de 16vos de Final y horario?

La Selección Mexicana jugará el próximo miércoles 1 de julio, cuando reciba a un rival por definir en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Finalmente, el partido lo podrás seguir a través de Azteca 7, Canal 5, Vix y Vix Premium con el paquete del Mundial 2026.