Preocupémonos mañana, hoy festejemos

GOLEADOR. A celebrar... (Isaac Esquivel/EFE)

Definitivamente, lo único que une a nuestro país son los triunfos de la Selección Mexicana.

Contra Chequia fue un resultado contundente, un partido redondo y un manejo del juego extraordinario de Javier Aguirre.

Sí, sí estuvimos para homenajes y la selección se portó como un caballero con “El Vasco”, con la trayectoria de un futbolista histórico en el futbol mexicano, les guste o no.

El momento de Memo Ochoa

Momento perfecto para que Memo Ochoa jugara; con el partido definido y el grupo asegurado, fue un instante que será recordado en nuestro futbol por siempre, y solamente queda ponerse de pie ante su trayectoria.

El segundo tiempo fue casi perfecto, con una definición de Mateo Chávez de centro delantero que abrió el marcador y mostró el camino al triunfo ante un equipo checo que fue muy flojo todo el torneo.

Paso perfecto y empuje de localía

México cierra con 9 de 9 y un impulso anímico que ningún otro equipo tiene en este torneo: la localía. Es todo un pueblo entregado, no sólo el estadio.

Sin conocer aún al rival, México tiene argumentos para avanzar más allá de la localía. Aguirre ha manejado al grupo de manera que todos jalan al mismo lado. El eterno problema del futbol mexicano —la definición frente a la portería— en este Mundial no ha aparecido; es más, no ha recibido gol, con lo cual el equilibrio es el soñado por cualquier equipo.

Nada de aguafiestas

Sí, los rivales no han sido los más fuertes, pero otros considerados potencias no le pudieron ganar a equipos más débiles. Así que también es mérito de México ganar de esta forma.

No empecemos de aguafiestas con la calidad de los rivales y que lo más difícil está por venir; eso lo sabemos todos, pero en estos momentos no queremos escuchar nada de eso. Hoy queremos festejar que México ganó los tres partidos, nueve de nueve puntos y la carrera de Memo Ochoa, que ha tenido un gran final.

Lo que viene

Ya mañana nos preocuparemos de los dieciseisavos de final.