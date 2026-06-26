¿Anotarán gol Haaland y Mbappé? Este es el pronóstico y análisis para el Noruega vs Francia del Mundial 2026

Kylian Mbappé y Erling Haaland Ambos delanteros llegan con cuatro goles en dos partidos en este torneo en una carrera por serlos máximos anotadores del torneo.

Uno de los partidos más esperados en toda la fase de grupos de la Copa del Mundo se disputa este viernes 26 de junio. Francia y Noruega se disputan el liderato del Grupo I en un enfrentamiento que tiene nival de fase de eliminatorias con dos de los grandes planteles enfrentándose. Mbappé y compañía han demostrado por qué fueron catalogados desde el principio como uno de los grandes favoritos. Del otro lado, Haaland y los ‘Vikingos’ no han desaprovechado su regreso al Mundial y buscan dar un golpe de autoridad ganando ‘El grupo de la muerte’.

Ambas selecciones llegan con un paso perfecto después de vencer a Irak y Senegal en sus dos primeros partidos. Ahora, el ganador de este partido se quedará con la cima de este sector, que fue nombrado por expertos y aficionados como uno de los más difíciles de todo el torneo. Ahora, estos equipos europeos se juegan su destino en la ronda de dieciseisavos de final, pues el resultado puede determinar la dificultad que tendrán en un posible camino a la gran final cuando concluya la fase de grupos este sábado 27 de junio.

Pronóstico del Noruega vs Francia | Mundial 2026, Grupo I

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades de resultado aparecen de la siguiente manera:

Triunfo de Noruega: 18%

18% Empate : 24%

: 24% Triunfo de Francia: 58%

Análisis del Noruega vs Francia | Mundial 2026, Grupo I

El partido de esta tarde en la cancha del Boston Stadium promete ser un duelo de poder a poder entre dos de los equipos que han lucido mejor ofensivamente y aunque ambos ya tienen asegurado el pase a la siguiente ronda, el liderato en juego pondrá la motivación de ir al frente para ambas escuadras y tener un encuentro con oportunidades ofensivas de ambos lados y un dominio alternado durante los noventa minutos.

Los ‘Vikingos’ han sido una de las sensaciones dentro y fuera del terreno de juego. Por una parte, los nórdicos han conseguido brillar en esta Copa del Mundo y su afición se ha hecho viral con su celebración del ‘Remo Viking’. Ahora, enfrentarán su rival más exigente hasta el momento en un duelo que nos puede dar una idea si los dirigidos por Stale Solbakken pueden trascender con esta “generación dorada” o si se quedarán en promesa.

El estilo de juego de Noruega se ha caracterizado por su eficiencia ofensiva y ataques ordenados con velocdad. Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth se han cominado para ser uno de los equipos más dinámicos hasta el momento. Y por su puesto, Eling Braut Haaland ha demostrado por qué es uno de los máximos goleadores a nivel mundial de los años recientes con su inansable olfato goleador y capacidad para rematar a portería.

Del otro lado, los franceses han logrado dejar atrás el ruido que había respecto a supuestas rencillas en los vestidores y llevan ya dos partidos ganados. Los ‘Galos’ también se han visto como uno de los equipos más completos del torneo, superando con claridad a sus rivales y con Kylian Mbappé persiguiendo el liderato de goleo de este torneo con cuatro tantos, sólo por debajo (hasta el momento) de los cinco que tiene Lionel Messi.

Las claves de este enfrentamiento posiblemente pasen por el control del balón en medio campo. Para Noruega, será que Odegaard y compañía puedan mantener el equipo noruego en la parte frontal del campo para surtir de balones a Haaland, mientras que los franceses estarán buscando explotar las bandas con Kylian Mbappé y Michael para cuasar estragos en la defensa rival.

Posibles alineaciones del Noruega vs Francia |Mundial 2026, Grupo I

Noruega: Orjan Nyland, David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen, Antonio Nusa, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Erling Haaland

Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Manu Koné, Aurélien Tchouméni, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé.