Deportes

Continúan definiéndose quiénes pasan a 16avos de final; conoce cuáles son los partidos para hoy del mundial

¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este viernes 26 de junio

Por Celeste Román Marañón
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¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este viernes 26 de junio Continúan definiéndose quiénes pasan a 16avos de final; conoce cuáles son los partidos para hoy del mundial (EFE)

Continúan definiéndose los equipos que pasarán a dieciseisavos de final en esta Copa del Mundo. La jornada de este viernes determinará las posiciones finales de los grupos G, H e I; conoce quiénes juegan hoy 26 de junio.

Este viernes 26 de junio se jugarán 6 partidos del Mundial 2026, entre los cuales destacan el de Noruega vs. Francia y el Uruguay vs. España.

Partidos del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio: calendario completo de juegos

Recuerda que los partidos pertenecientes a los mismos grupos se llevarán a cabo de manera simultánea, pues en ellos se definirá qué equipos pasan a dieciseisavos de final.

Estos son los partidos de hoy 26 de junio del Mundial 2026:

Grupo I: Noruega vs. Francia

  • Estadio Boston, Estados Unidos
  • 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo I: Senegal vs. Irak

  • Estadio Toronto, Canadá
  • 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudita

  • Estadio Houston, Estados Unidos
  • 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo H: Uruguay vs. España

  • Estadio Guadalajara, México
  • 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica

  • Estadio Vancouver, Canadá
  • 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo G: Egipto vs. Irán

  • Estadio Seattle, Estados Unidos
  • 21:00 horas (tiempo del centro de México)

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