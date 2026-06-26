¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este viernes 26 de junio

Continúan definiéndose los equipos que pasarán a dieciseisavos de final en esta Copa del Mundo. La jornada de este viernes determinará las posiciones finales de los grupos G, H e I; conoce quiénes juegan hoy 26 de junio.
Este viernes 26 de junio se jugarán 6 partidos del Mundial 2026, entre los cuales destacan el de Noruega vs. Francia y el Uruguay vs. España.
Partidos del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio: calendario completo de juegos
Recuerda que los partidos pertenecientes a los mismos grupos se llevarán a cabo de manera simultánea, pues en ellos se definirá qué equipos pasan a dieciseisavos de final.
Estos son los partidos de hoy 26 de junio del Mundial 2026:
Grupo I: Noruega vs. Francia
- Estadio Boston, Estados Unidos
- 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo I: Senegal vs. Irak
- Estadio Toronto, Canadá
- 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudita
- Estadio Houston, Estados Unidos
- 18:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo H: Uruguay vs. España
- Estadio Guadalajara, México
- 18:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica
- Estadio Vancouver, Canadá
- 21:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo G: Egipto vs. Irán
- Estadio Seattle, Estados Unidos
- 21:00 horas (tiempo del centro de México)