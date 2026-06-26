Irán vs Egipto: ¿Por qué las selecciones se niegan a ser el ‘Pride Match’ este 26 de junio?

Irán vs Egipto | Rechazan actividades del Pride durante su partido del Mundial. (Agencia EFE)

El partido entre Irán y Egipto correspondiente a la fase de grupos se ha convertido en uno de los encuentros más polémicos debido a su coincidencia con las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Seattle, Estados Unidos.

Desde que Seattle fue confirmada como sede de la Copa del Mundo en 2024, el encuentro programado para este viernes 26 de junio fue presentado por el comité organizador local como el llamado Pride Match, una iniciativa para coincidir con el fin de semana en que la ciudad celebra el Pride y conmemora el aniversario de los disturbios de Stonewall, considerados un momento clave en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, el sorteo del Mundial celebrado en diciembre de 2025 determinó que ese partido sería protagonizado por Irán y Egipto, dos países de mayoría musulmana donde las relaciones entre personas del mismo sexo son perseguidas por la ley.

Ambas federaciones manifestaron su rechazo a cualquier actividad relacionada con el Orgullo

La Federación Egipcia expresó públicamente su rechazo pocos días después del sorteo del Mundial mediante un comunicado en el que pidió que no se realizaran actividades de apoyo a la homosexualidad durante el partido.

Por su parte, la Federación Iraní aseguró que también expuso su inconformidad a la FIFA. Su presidente, Mahdi Taj, declaró que no estaban dispuestos a disputar el encuentro bajo símbolos relacionados con el colectivo LGBTQ+ y aseguró que intentarían impedir que el partido fuera identificado como el “Partido del Orgullo”.

Gianni Infantino aclaró que el organismo no organizó oficialmente un Pride Match para el Mundial

Según explicó el presidente de la FIFA, solo se disputará el partido en el Estadio Seattle, mientras que las celebraciones del Orgullo corresponden a actividades organizadas por autoridades y colectivos locales, independientes del torneo.

No obstante, se confirmó que el reglamento del Mundial permite el ingreso de banderas arcoíris y otros símbolos relacionados con la orientación sexual e identidad de género.

Aunque la federación puede regular lo que ocurre dentro del estadio, no tiene autoridad sobre las actividades organizadas en la ciudad de Seattle. Por ello, las celebraciones del Orgullo programadas para este fin de semana, continuarán desarrollándose con normalidad, independientemente del partido entre Irán y Egipto.