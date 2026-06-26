El ‘remo vikingo’: ¿Por qué la afición de Noruega hace este festejo en las gradas?

Remo vikingo La celebración viral de Noruega durante el Mundial. (EFE)

La interesante celebración de la Selección de Noruega ha ganado atención mediática y se ha convertido en la manera de identificar a los aficionados durante la selección. Te explicamos qué significa y de dónde viene.

¿Qué es el “remo vikingo” que hacen los aficionados de Noruega?

El “remo vikingo” consiste en un festejo utilizado para motivar al equipo en cancha. Comienza con tocar un tambor dos veces. Al sonido de los dos golpes, la afición grita “¡UH!" a la par que hace un gesto de remar con los dos brazos, retrocediendo con el torso. El movimiento evoca la imagen de una cuadrilla en una embarcación de guerra vikinga conocida como drakkar (del término islandés dreki, que significa dragón).

La idea es motivar a las “tropas” para la batalla, que este caso se disputa en la cancha. Se ha visto como los hinchas noruegos se sientan en plazas y otros lugares públicos a llevar a cabo el ritual, convirtiéndose este en una manera de hacer manifestar su presencia.

El saludo ha sido adoptado tanto por la afición como también por los jugadores, consolidándose como el cántico oficial de la selección noruega.

¿Cómo surgió el “remo vikingo”?

Un fanático llamado Ole Frøystad dice ser el inventor del gesto, que comenzó a verse en las gradas desde el año pasado. Afirma que es una manera de rendir tributo al pasado vikingo de su país.

Hay disputa si el festejo surgió en Noruega o en otros países nórdicos como Islandia, que durante las eliminaciones para el Mundial tenía un festejo similar, llamado el “aplauso de trueno”.

Debemos recordar que, aunque no se originó aquí, la ola en la gradas se popularizó como un fenómeno global gracias al Mundial México 1986. Después del histórico evento, se le comenzó a referir como “la ola mexicana” en países europeos y fue imitada hasta convertirse en un elemento ubicuo de los partidos, como los cánticos de canciones populares (“Kernkraft 400″ y “Seven Nation Army” siendo dos de los más populares). Si gana suficiente popularidad veremos a otros equipos imitar a la selección noruega.