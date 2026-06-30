La “serenata” de la afición previa al partido: así hicieron ruido afuera del hotel de Ecuador durante la noche

¡Despiertan a Ecuador! Aficionados mexicanos se reúnen afuera del hotel de la selección rival a hacer bulla. (cuartoscuro y marriott.com)

Aficionados de la Selección Mexicana amaron escándalo afuera del hotel donde se aloja el equipo de Ecuador. Esto sucedió una noche antes de que ambos equipos disputen los dieciseisavos del Mundial.

¿Qué pasó afuera del hotel de la Selección de Ecuador?

El día de ayer 29 de junio, varios hinchas de la selección mexicana se reunieron afuera del hotel Hotel Westin de Santa Fe, donde se hospeda el equipo ecuatoriano, para hacer ruido y no permitir descansar a los jugadores en vísperas de la justa mundialista entre ambos países.

El llamado se hizo desde el fin de semana pasado. Varios usuarios crearon publicaciones en redes en tono irónico y jocoso pidiéndole a otros fanáticos no lanzar pirotecnia afuera del hotel en que se quedaban los rivales, para luego listar la dirección completa del alojamiento y cómo llegar a él.

Los fanáticos llevaron trompetas y tambores. También utilizaron sistemas de audio para reproducir música mexicana como “La Chona” y cantaron al unísono temas como “Cielito Lindo”.

🚨TRENDING: Mexico fans are outside Ecuador’s team hotel making loud noises so they can’t sleep before the game. pic.twitter.com/rilhNzij2w — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 30, 2026

Se estima que el aforo superó las 50 personas. Esto sin contar los automóviles que transitaban junto al hotel y se unieron a pitar sus claxons para aumentar el ruido.

Las autoridades llegaron a la zona para contener a la multitud y asegurar el orden público, pero no dispersaron a los que se encontraban en el lugar. Esto ha llevado a una condenación de los hechos por usuarios internacionales en línea que califican la conducta de reprochable y antideportiva.

Un niño ecuatoriano que se hospedaba en el hotel con su familia se sumó a las protestas y se volvió viral tras denunciar los actos, señalando la falta de respuesta de los oficiales, el hecho de que incluso flotillas del sistema de transporte público se unían al ruido y calificando que los actos no eran una “muestra de fair play”. Pidió al propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que tomara medidas al respecto.

El asunto incluso ha adquirido matices políticos, con algunos usuarios de redes recordando la irrupción de cuerpos armados ecuatorianos en la Embajada de México hace dos años.

Los ecuatorianos, a través de la cuenta de X oficial de la selección, simplemente respondieron con un emoji que indica la acción de dormir.

😴 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 30, 2026

Ambas selecciones disputarán hoy el partido que determinará cuál de las dos pasa a los octavos de final contra el equipo que gane entre República del Congo e Inglaterra. El juego se celebrará a las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de México.