¡Raúl Jiménez regresa a Wolverhampton!: ¿Cuándo y dónde ver el primer partido de los lobos?

Raúl Jiménez El delantero regresa a Wolverhampton (cuartoscuro)

¡Raúl Jiménez regresa a la liga inglesa! El delantero mexicano jugará de nuevo para los Woverhampton Wanderers.

¿Cuál es la trayectoria de Raúl Jiménez con los Wolverhampton Wanderers?

Raúl Jiménez empezó en Wolverhampton como un préstamo del equipo portugués Benfica en 2018 y terminó jugando con los lobos hasta 2023, cuando se trasladó al Fulham. En total, jugó 166 partidos con el equipo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los errantes en la Premier League con 56 goles.

Después de que su contrato con Fulham expirara y Jiménez pasará a ser agente libre, su antiguo equipo, ahora de segunda división, le ofreció un contrato de dos años con posible extensión de un año. La afición de Wolverhampton ya le dio una cálida recibida que El Lobo de Tepeji, la cual él correspondió colocando bufandas con la frase “Sí señor” para los aficionados en las gradas.

A gift from Raul and his family for supporters in the South Bank, who never stopped singing 🇲🇽🧡 pic.twitter.com/KT1dYtSinH — Wolves (@Wolves) August 14, 2026

Este viernes 14 de agosto se disputa la primera jornada de la English Football League Championship, y los Wanderers lo harán en casa. Jugarán en el Molineux Stadium contra Blackburn Rovers. El conjunto de Wolverhampton busca regresar a la Premier League esta temporada.

¿Dónde ver partido Woverhampton vs Blackburn Rovers?

El partido se disputará a las 13:00 horas (centro de México), y se podrá disfrutar a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.