Noruega elimina a Costa de Marfil con gol de Haaland y se cita con Brasil

Costa de Marfil- Noruega. Después de tanto insistir Erling Haaland encontró la oportunidad de perforar el arco contrario y con ello dar la victoria a su equipo para instalarlo en los octavos de final. (ALBERT PENA/EFE)

Un gol de Erling Haaland en el minuto 86 marcó este martes la diferencia y clasificó a Noruega con una victoria por 1-2 ante Costa de Marfil para los octavos de final del Mundial 2026, en los que se medirá a Brasil, el próximo 5 de julio en East Rutherford.

Marfileños y noruegos ofrecieron un deslucido partido. Desordenados y con más errores que aciertos, que acabó resolviendo la eficacia del jugador estrella de Noruega.

Quinto gol de Haaland en el mundial

Después de un partido muy flojo, Haaland encontró el balón decisivo cuando ya no había tiempo para que Costa de Marfiel reaccionase. Un pase de Patrick Berg que el atacante del City no tuvo más que empujar a la red para sumar su quinto gol en el Mundial 2026.

Con cinco goles, Erling Haaland se mantiene en la pelea por el campeonato de la especialidad en su debut mundialista. Llega a 13 partidos consecutivos con la selección de Noruega anotando al menos un gol, y suma 25 tantos en ese periodo, demostrando que vive su mejor momento.

Frente a Costa de Marfil Haaland tuvo el balón en la primera mitad, pero no encontró la forma de hacérselo llegar al ariete, enredado en la tela de araña que crearon los de Emerse Faé en torno a él.

No apareció Haaland, con Sorloth como asistente, hasta el tramo final del primer tiempo, cuando la selección marfileña se desordenó tras el encajar el gol, pero siempre con acciones forzadas.

A Costa de Marfil, que tuvo más claro cómo alcanzar la meta rival, agarrada al despliegue físico de Franck Kessié y a la efervescencia por la banda izquierda de Yan Diomandé, le faltó remate.

Fue insistente en anotar el gol

Rondó en numerosas ocasiones el área noruega, lanzó más de media docena de saques de esquina, pero no concretó, ni asustó más allá de un envió al lateral de la red Ghislain Konan, en el minuto 21.

Anulado Haaland, Noruega encontró la solución antes del descanso en el habilidoso Antonio Nusa, que se inventó un gran gol, tras regatear al borde de área y lanzar con rosca lejos del alcance de Yahia Fofana (m.39). Mayor eficacia, imposible.

Pudo empatar el conjunto de Faé al inicio del segundo tiempo, con un balón que le cayó en el lateral del área a Nicolas Pépé, pero el jugador del Villarreal se encontró con Orland Nyland, que rechazó con las piernas.

La tuvo también Torbjørn Heggem, a placer tras un córner peinado por Sorloth, pero el balón lo sacó bajo palos la defensa marfileña (m.66) y, en un partido entregado a las acciones individuales, la entrada al campo de Amad Diallo fue decisiva.

Porque el jugador del Manchester United, como en la primera parte Nusa, se inventó un gol con una incursión por la banda derecha, un regate y un disparo cruzado (m.75). Otro gran tanto para equilibrar un partido que se encaminaba a la prórroga.

Pero en ese territorio, el de la incertidumbre, reina Haaland. Y el gigante noruego no falló la que tuvo y envió a su equipo rumbo al Metlife, donde Brasil deberá tomar nota.