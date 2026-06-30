Mundial 2026: ¿Cuál es el origen de la expresión viral ‘¿Y si sí?’?

Mundial de la FIFA 2026: República Checa - México El entrenador de México, Javier Aguirre y Luis Romo celebran un gol. (José Méndez/EFE)

La Selección Mexicana ha traído alegrías a la afición nacional, con tres victorias en la primera fase del Mundial 2026 y una victoria ante Chequia con categoría, pero hay una frase que se popularizó en los últimos días la cual es ‘¿Y si sí?’.

‘¿Y si sí?’ es una expresión que se popularizó en redes sociales, sin embargo, se han dado diversas teorías de dónde salió y ahora son las palabras que todo mundo utiliza para ver un partido de México.

Esta frase viral tomó mucha mayor fuerza tras el pase a 16vos de Final de la Selección Mexicana, además, el Tri no recibió un gol en contra en la primera fase y esto ilusiona a la afición tricolor para los siguientes partidos.

¿Cuál es el origen de la viral frase ‘¿Y si sí?’?

Luego de los triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, México quedó como líder del Grupo A, con 6 goles a favor e invicto, por lo que es prácticamente una hazaña para el combinado nacional.

A partir de este momento se viralizó la frase, la cual habría nacido en las gradas de los estadios y se trasladó a las redes sociales, por lo que atribuyen a la misma afición la hechura de esta frase.

De esta forma, “¿Y si sí?” significa que esta es la oportunidad de México para ser Campeón del Mundo, por lo que ilusiona a la afición de que se pueda lograr lo imposible en esta ocasión.

Pero otros usuarios aseguran que el origen de esta frase nació gracias a una edición del video, donde la Selección Mexicana aparece con el tema ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel.

Esta es la opción más viable para que la frase ‘¿Y si sí?’ se construyera, ya que Juan Gabriel es un icono que todo mundo escucha.

¿Cuándo y dónde ver el partido de 16vos de México en el Mundial 2026?

De esta forma, el próximo martes 30 de junio México jugará el partido de 16vos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas.

El rival en turno será uno de los mejores lugares de los grupos C, E, F, H y I, por lo que el Tri tendrá que esperar para ver a quién enfrenta.

El juego lo podrás ver a través de Azteca 7, Canal Cinco, Vix y Vix Premium con el paquete del Mundial 2026.