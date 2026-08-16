Santos vs Chivas EN VIVO: horario, canal y alineaciones de la Jornada 4

Santos vs Chivas: horario, canal y alineaciones Foto: La Crónica

El Apertura 2026 retoma su actividad después de la pausa provocada por la Leagues Cup y la Jornada 4 presenta un duelo entre dos equipos que llegan con necesidades diferentes. Santos Laguna vuelve a casa con la intención de dejar atrás un arranque complicado, mientras que Guadalajara busca aprovechar el impulso obtenido en su último compromiso internacional para recuperar terreno en la Liga MX.

El partido también será una prueba interesante para ambos proyectos, especialmente porque el conjunto lagunero todavía no ha podido sumar en el campeonato y el Rebaño Sagrado necesita mayor regularidad para acercarse a los puestos protagonistas de la clasificación.

Previa y pronóstico: ¿Cómo llega cada equipo a la Jornada 4?

Santos Laguna llega a este partido después de cerrar su participación en la Leagues Cup 2026 con una victoria de 2-0 sobre Philadelphia Union, gracias a los goles de Sordo y Bullaude. Sin embargo, los resultados anteriores lo dejaron fuera de la siguiente ronda. En el Apertura 2026 el panorama es todavía más complicado, pues acumula tres derrotas en las primeras jornadas y se encuentra en la parte baja de la clasificación. Su posible XI sería con Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Jonathan Pérez y Kevin Picón; Salvador Mariscal y Efraín Orona; Ramiro Sordo, Fran Villalba, Kevin Palacios y Eduardo Aguirre.

Por su parte, Chivas también quedó eliminado de la Leagues Cup tras sumar una victoria, un empate y una derrota, resultados que no fueron suficientes para avanzar a los Cuartos de Final. En la Liga MX, el equipo dirigido por Gabriel Milito suma cuatro puntos después de tres partidos y ocupa el puesto 12 de la tabla. Para enfrentar a Santos, el Rebaño podría formar con Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo y Diego Campillo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea y Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

¿A qué hora juegan Santos vs Chivas?

El partido Santos Laguna vs Guadalajara corresponde a la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX y se disputa este domingo 16 de agosto de 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio TSM Corona, casa del conjunto lagunero.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos vs Chivas?

El partido tendrá transmisión por Canal 5, mientras que en televisión de paga estará disponible mediante ESPN y TUDN. Para quienes prefieran verlo por internet, las opciones señaladas son ViX Premium y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Santos vs Chivas en vivo?

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión de paga: ESPN y TUDN.

Streaming: ViX Premium y Disney+ Premium.

Alineaciones probables Santos vs Chivas

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Cuevas, Pardo, Sánchez y Echeverría

Mediocampistas: López, Mariscal, Villalba, Bullaude y Sordo

Delanteros: Eduardo Aguirre

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Gómez, Romo, Campillo y Ledezma

Mediocampistas: González, Rey, Gutiérrez y Carrillo

Delantero: Alvarado y Marín

Pronóstico del Santos vs Chivas

Santos Laguna 1-1 Chivas