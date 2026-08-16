Diablos Rojos triunfa y mantiene la localía

TRIUNFO. Diablos Rojos del México está a la espera de su rival para la siguiente ronda de Playoffs, que saldrá de la serie de Bravos de León y Olmecas de Tabasco. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México llevó la primera serie de Playoffs de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) hasta un séptimo juego, y finalmente venció a Guerreros de Oaxaca 12-8 en el Estadio Alfredo Harp Helú, para avanzar a la siguiente fase.

Los bates de los escarlatas se hicieron presentes desde la primera entrada, atacando al abridor William Cuevas con tres carreras en el primer rollo, con Carlos Sepúlveda, Robinson Canó y Carlos Pérez timbrando, empujados por sencillo de Franklin Barreto.

Ataque temprano de ‘Los Escarlatas’

En el segundo episodio, un cuadrangular de Yonathan Santana puso a Oaxaca en la pizarra, y parecía que sería un juego de toma y daca, pues también anotaron Leonel Valera y Juniel Querecuto, para empatar.

En el cierre de ese inning, Diablos Rojos respondió con un cuadrangular de Juan Gamboa, campeón de bateo de la temporada regular, con Orlando Arcia por delante. En el tercer episodio, creció más la ventana escarlata, con vuelacerca de Arcia, con Barreto y Luis Liberato en base.

Oaxaca intentó reaccionar

Fue hasta la sexta entrada cuando vino una tímida reacción de Guerreros, con un sencillo de Jorge Flores, quien impulsó a Mel Rojas.

Pero Diablos no quiso dejar nada al azar, y en el cierre de ese episodio anotaron dos más (Gamboa y Sepúlveda, tras hit de Carlos Pérez), para el 10-4.

Presión visitante y respuesta definitiva

Fue en la séptima, con el relevo de Nick Vespi, cuando Oaxaca puso mayor presión al conectar cuatro hits consecutivos al zurdo estadounidense, para que anotaran Luis Barrera, Daza y Alexi Amarista, para el 7-10. Vino una más en la octava, con Flores, pero Oaxaca dejó la casa llena, luego de que Lorenzo Bundy llamara a su cerrador de confianza, Tomohiro Anraku, a apagar el fuego.

Para devolver la calma a los más de 10 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Alfredo Harp Helú, Robinson Canó realizó una joya de toque de bola para embasarse y después anotar, seguido de Carlos Pérez, tras sencillo de Ornelas, para el 12-8 definitivo.

A la espera del próximo rival

Diablos Rojos del México está a la espera de su rival para la siguiente ronda de Playoffs, que saldrá de la serie de Bravos de León y Olmecas de Tabasco.

Guerreros de Oaxaca también depende de esa serie para saber si califica como mejor perdedor de la Zona Sur.