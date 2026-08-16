Pumas vs. Querétaro Pumas vs. Querétaro: Horario, canal y dónde ver EN VIVO (Pexels)

Como parte de las actividades en la Jonarda 4 del Apertura 2026, Pumas y Querétaro medirán fuerzas en la capital del país, tras la pausa de la LogaMX por la Leagues Cup.

Ambos equipos cosecharon seis unidades antes de la pausa internacional y buscan dar un salto en la tabla general.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Pumas vs. Querétaro?

El encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 se disputará este domingo 16 de agosto de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

¿En qué estadio se jugará el Pumas vs. Querétaro?

El escenario del partido será el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria.

¿Dónde ver el Pumas vs. Querétaro EN VIVO por televisión y streaming?

Para los aficionados que busquen seguir las acciones del encuentro en directo, la transmisión estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de ViX.

Posibles alineaciones para el partido

Pumas

Keylor Navas

Ricardo Leone

Nathan Silva

Rubén Duarte

Rodrigo López

Víctor Arteaga

Adalberto Carrasquilla

Álvaro Angulo

Uriel Antuna

Juninho

Robert Morales

Querétaro