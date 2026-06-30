Mundial 2026: ¿Cuántos partidos lleva México en racha sin recibir gol en el primer tiempo?

Selección Mexicana La Selección Mexicana enfrenta hoy a la Selección de Ecuador en 16vos de Final. (EFE)

La Selección Mexicana pasó invicta la fase de grupos en el Mundial 2026, sí, tres de tres, algo nunca antes visto pero también ostenta otra marca que nadie creería, ya que lleva diversos partidos en el gran torneo de futbol sin recibir gol en el primer tiempo.

¿Cuántos juegos al hilo lleva México sin recibir gol en la primera mitad en un Mundial?

Además, el Tri avanzó a 16vos de Final sin recibir gol en tres partidos en el Mundial 2026, un récord que nadie vio venir, pero que el combinado nacional logró por su excelente defensa.

Pero también, México tiene una marca que pocos recuerdan ya que suma 14 partidos sin recibir una anotación en un primer tiempo dentro de la Copa Mundial, contando el último resultado ante Chequia..

Así es, por increíble que parezca, México lleva 14 juegos al hilo sin recibir anotación en el primer tiempo, algo que pocos equipo pueden presumir y más en un Mundial.

Es así que México lleva al menos 16 años o cuatro mundiales sin recibir anotación en un primer tiempo y el récord inicia cuando recibieron un gol de Argentina en Sudáfrica 2010.

En el Mundial de Sudáfrica durante los Octavos de Final, Argentina anotó par de goles en los botines de Tevez e Higuain en el primer tiempo, una tarda fatídica para el combinado nacional.

En aquella ocasión hubo un triunfo albiceleste por 3-1 a favor de los argentinos, por lo que ahí terminó el sueño de la Selección Mexicana en aquel torneo.

¿Cuáles son los juegos donde México no recibió gol en la primera mitad en un Mundial?

Luego la racha comenzó en en Brasil 2014 con cuatro partidos, Rusia 2018 con 4 partidos, Qatar 2022 con 3 partidos y el Mundial 2026 con 3 partidos, por lo que la Selección Mexicana suma 14 juegos sin recibir anotación en una primera mitad.

Estos son los juegos donde México no recibió gol en un primer tiempo desde Sudáfrica 2010:

México vs Camerún.

México vs Brasil.

México vs Croacia.

México vs Países Bajos.

México vs Alemania.

México vs Corea del Sur.

México vs Suecia.

México vs Brasil.

México vs Polonia.

México vs Argentina.

México vs Arabia Saudita.

México vs Sudáfrica.

México vs Corea del Sur.

México vs Chequia.

¿Dónde y cómo vez EN VIVO el juego de México en 16vos de Final?

De esta forma, México enfrentará a un rival por designar el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México y este será en punto de las 19:00 horas.

El juego lo podrás ver a través de Azteca 7, Canal Cinco, Vix y Vix Premium con el paquete del Mundial 2026.