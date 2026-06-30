Selección de Ecuador envía reclamo a la FIFA por ‘serenata’ de la afición mexicana y acusa falta de juego limpio

Se calienta el México vs Ecuador | Ecuador presenta reclamo ante la FIFA por visita de aficionados mexicanos al hotel de concentración. (Edgar Negrete Lira)

Parece que la visita organizada por aficionados mexicanos a las afueras del hotel de concentración de la selección de Ecuador no fue bien recibida por el conjunto sudamericano. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que presentó un reclamo ante la FIFA al considerar que este tipo de acciones atentan contra los principios de juego limpio y equidad, a unas horas del duelo de dieciseisavos entre ambas selecciones.

Horas antes del encuentro, programado para este lunes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, decenas de aficionados se reunieron en las inmediaciones del Hotel Westin Santa Fe, donde se hospeda la selección ecuatoriana, con el objetivo de hacer ruido e impedir el descanso de los jugadores.

Ecuador acusa acciones antideportivas

A través de un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol condenó lo ocurrido y confirmó que ya presentó un reclamo ante la FIFA al considerar que estos hechos van en contra de los valores que promueve la Copa del Mundo.

Asimismo, la FEF solicitó a las autoridades competentes prestar mayor atención a este tipo de incidentes y adoptar medidas para proteger la integridad de los futbolistas, cuerpo técnico e integrantes de la afición ecuatoriana. El organismo hizo un llamado para que este tipo de acciones no empañen la competencia entre ambas selecciones.

El ambiente previo al partido se calienta en redes sociales

La tensión entre ambas selecciones también se ha trasladado al terreno digital. En los días previos al encuentro entre México y Ecuador, usuarios de ambos países han protagonizado intercambios de burlas, memes y discusiones en redes sociales como X y Facebook, donde el ambiente mundialista ha alimentado la rivalidad entre las aficiones.

Finalmente el desenlace de esta rivalidad se definirá sobre el terreno de juego. México y Ecuador disputarán uno de los encuentros más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial, en un duelo que mantiene expectantes a ambas naciones.