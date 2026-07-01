Inglaterra vs RD Congo: ¿A qué hora y dónde ver el partido que define al rival de México en los octavos de final del Mundial?

Inglaterra vs RD Congo Partido que definirá rival de México en octavos.

Inglaterra y República Democrática del Congo disputarán su partido de dieciseisavos este miércoles 1 de julio. Tras victoria de México sobre Ecuador el día de ayer, hoy se conocerá al rival del Tricolor en la siguiente fase.

¿Cuándo jugará Inglaterra vs RD Congo?

Inglaterra, campeones de la Copa del Mundo 1966, buscan recuperar la gloria en un torneo peleado. Su fase de grupos sembró tanto certeza como interrogantes. Los Tres Leones empezaron el Mundial con una victoria reñida contra Croacia en la que el marcador concluyó 4-2. Después surgieron dudas tras su empate 0-0 contra Ghana para luego regresar a consolidarse como uno de los equipos favoritos para ganar, tras vencer 2-0 a Panamá.

Por su parte, R.D. Congo vienen de sorprender tanto a la ofensiva como a la defensiva durante la fase de grupos. Los Leopardos mantuvieron el marcador empatado 1-1 contra Portugal, una de las selecciones más fuertes. Luego perdió 1-0 contra Colombia en un partido que se definió casi hasta el final y se recuperó tras ganar 3-1 contra Uzbekistán. Se posicionó como el mejor tercer lugar en el nuevo formato de eliminación que abarca 32 equipos. Es la segunda vez en la historia del país que su selección llega al Mundial y la primera que califica a la fase eliminatoria.

La disputa representa la primera ocasión en que ambos equipos chocan en el mayor torneo futbolístico. El juego se celebrará este 1 de julio en el Atlanta Stadium a las 10:00 horas del centro de México.

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo?

El partido será transmitido únicamente a través del Pase Mundial de ViX Premium.

Se trata de un juego que tendrá a la expectativa a los fanáticos de la Selección de México también, ya que el ganador se enfrentará al Tricolor el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.