México derrota a Ecuador sigue invicto y con la portería imbatida

México - Ecuador Julián Quiñones (c) y Raúl Jiménez fueron los autores de los tantos de México en el partido frente a Ecuador. (Isaac Esquivel/EFE)

Un México ordenado y contundente derrotó 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 con la portería imbatida del Tala Rangel. El Tricolor espera rival que saldrá este miércoles entre Inglaterra y República del Congo.

Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiméz al 31 fueron los autores de los goles para que después de 40 años de espera México accede a los octavos de final en la eliminatoria directa.

Julián Quiñones abrió el marcador con un verdadero golazo al minuto 22 al recibir un pase de Alvarado desde el campo propio, se escapó en velocidad, eludió a un defensor y sacó un remate tremendo.

El segundo gol de México fue otra gran jugada que hizo efectiva Raúl Jiménez, quien marcó al minuto 31 tras una pared con Quiñones, en una jugada que comenzó por un error de Joel Ordóñez.

80 mil almas en el estadio Ciudad de México no dejaron de apoyar en ningún instante a una selección comandada por Javier Aguirre que se mostró contundente.

Al minuto 90+4 fue expulsado Piero Hincapié, el defensa ecuatoriano vio la tarjeta roja por cubrirse la boca para decirle algo a Santiago Giménez.