Julián Quiñones llega a tres goles y está a uno de igualar la marca del ‘Chicharito’ y del ‘Matador’

Productivo. El mexicano Julián Quiñones ya suma tres goles en cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026 y dijo sentirse orgulloso de aportar siu granito de arena en cada partido. (EFE)

El delantero mexicano Julián Quiñones anotó uno de los dos goles con los que el Tricolor venció 2-0 a Ecuador y ya suma tres en el Mundial de Futbol 2026.

Con sus tres goles en cuatro partidos está a uno de igualar la marca de ‘Chicharito’ Hernández, quien anotó en los mundiales de 2010, 2014 y 2018, contra Francia, Croacia y Corea del Sur, respectivamente. Por su parte Luis ‘Matador’ Hernández anidó cuatro en Francia 2018.

“Estoy súper contento más que en lo individual en lo colectivo porque estamos dando paso a paso lo que la gente quiere y lo que nosotros venimos a buscar”, dijo Quiñones al entrevistado de TUDN.

Añadió que la clave del éxito de la selección nacional es. “Trabajar y trabajar, la unión nos ayuda a mantenernos más unidos dentro y fuera de la cancha”.

En lo personal se siente contento por aportar cualquier granito para la selección mexicana y también porque la afición ha estado apoyando incondicionalmente al equipo.

La tabla de goleadores la lideran Lionel Messi y Kylian Mbappé con seis, seguidos por el noruego Erling Haaland. con cinco. Gracias a su consistencia, Julián Quiñones ha logrado colarse de manera oficial en el prestigioso “Top 10” de artilleros del campeonato.