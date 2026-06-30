Partidos del Mundial que transmiten en vivo TV Azteca y Televisa este miércoles 1 de julio (EFE)

Los equipos del Mundial 2026 están jugando los dieciseisavos de final y ya se conocen algunos equipos que avanzan a la siguiente etapa, en la cual solo se enfrentarán los 16 mejores equipos del torneo.

En el caso de la Selección Mexicana, que clasificó a octavos de final, jugará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, siendo el último encuentro que se disputará en el país como sede mundialista.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán este miércoles?

Para la jornada de mañana 01 de julio se esperan tres enfrentamientos, de los cuales solo uno se podrá ver a través de televisión abierta en México. Los primero equipos en jugar serán:

Inglaterra vs. RD Congo

Horario: 10:00 horas

Este juego se llevará a cabo en el estadio de Atlanta en Georgia en Estados Unidos y solo se transmitirá por canales de paga.

Pasado el mediodía se espera el encuentro de las selecciones de:

Bélgica vs. Senegal

Horario: 14:00 horas

El partido se jugará en la cancha de Seattle en el Estado de Washington y se podrá sintonizar a través de televisión por suscripción.

¿Qué partido del 1 de julio se transmitirá en televisión abierta en México?

Por la tarde se espera el cotejo entre:

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Horario: 18:00 horas

Este juego se llevará a cabo en el complejo de San Francisco Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Este encuentro será transmitido por Canal 5 de Televisa y Azteca 7, de Tv Azteca, canales de señal abierta de México, así como por la señal de suscripción de TUDN.