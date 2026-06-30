¿Cuándo juega México los octavos de final? Fecha y horario del quinto partido de la Selección Mexicana

Raúl Jiménez y Julián Quiñones La Selección mexicana se metió a octavos de final

La Selección Mexicana de futbol avanzó a los octavos de final luego de vencer 2-0 a Ecuador. Los dirigidos por Javier Aguirre ahora esperan rival, que saldrá del partido entre Inglaterra y RD. Congo, juego que se disputará este miércoles 1 de julio.

México llega al quinto partido del Mundial con paso perfecto. El equipo donde milita Gilberto Mora tiene un registro de cuatro victorias y cero goles recibidos, estadísticas que ilusionan a la afición mexicana rumbo al próximo partido que se celebrará el fin de semana.

¿Cuándo juega México los octavos de final?

El quinto partido de México en la Copa del Mundo 2026 será el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Este juego será el último que se dispute en el país.

¿A qué hora es el partido de México en los Octavos de Final?

El partido se disputará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Resumen del partido México vs Ecuador

México va de menos a más en el Mundial 2026 y con eso le ha sido suficiente para ir avanzando en el torneo. Este martes el equipo de El Vasco mostró equilibrio en todas las líneas y con el ingreso de Gilberto Mora la transición del esférico en el primer tiempo fue rápida y con ocasiones de gol claras.

Al 22’, Quiñones otra vez se hizo presente en el marcador y 11 minutos después apareció Raúl Jiménez. La dupla mexicana en el ataque suma 4 goles en lo que va del Mundial.