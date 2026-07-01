Los mexicanos siguen sorprendiendo...

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Hacía falta ver sangre nueva que nos representara en el automovilismo mundial. Con Sergio Pérez viviendo sus últimas temporadas en la Fórmula 1, era necesario que las nuevas generaciones tomaran la batuta, y lo visto el pasado fin de semana en Austria es refrescante y esperanzador.

Ernesto Rivera, de 17 años, obtuvo su primer triunfo en la FIA Fórmula 3, al imponerse en la carrera Sprint. Rivera disputa su primera campaña en la serie escalera de la Fórmula 1 y no sólo lo hace con el prestigioso equipo Campos Racing, sino que forma parte del Red Bull Junior, el programa más renombrado (aunque no siempre aplaudido) del automovilismo.

El que Rivera le diera la victoria a Red Bull en el autódromo de casa (Red Bull Ring) es mucho más valioso que ganar cualquier otra ronda, y se unió al triunfo de Nicola Tsolov en la Fórmula 2 como los éxitos del programa en el trazado de Spielberg...

BANDERA VERDE…

Rivera debutó en los autos fórmula en 2024, luego de un exitoso paso por el kartismo en nuestro país y en Estados Unidos. Desde su llegada a los autos, el capitalino lo hizo con el equipo Campos, lo que ha sido uno de sus mayores aciertos, pues cuentan con estructuras en todas las categorías de la escalera a la Fórmula 1.

Deslumbró en su prueba para pertenecer al programa de desarrollo de talentos de Red Bull Junior y sus primeras competencias fueron en el reñido Fórmula Winter Series y el campeonato de Fórmula 4 Española, donde consiguió su primera victoria para finalizar en el quinto lugar general.

Para aumentar su aprendizaje, participó en tres carreras de la F4 Británica y al año siguiente dio el salto a la Fórmula Regional de Medio Oriente (con Pinnacle Motorsports), mientras disputaba con Campos la Eurocup 3, tanto el torneo invernal en España como el campeonato regular.

Sumó tres triunfos en el campeonato europeo, lo que le llevó a dar el salto a la FIA Fórmula 3, ya en esta campaña...

ENTRADA A PITS…

Junto a Noel León, quien toma parte en la FIA Fórmula 2 y también tiene un triunfo este año, Ernesto Rivera es la cara de México en la antesala de la Fórmula 1.

El contar con el apoyo de Red Bull le mantiene bajo los reflectores de los equipos de F3 y F2, así como de categorías alternas a la Fórmula 1, como las series de autos Le Mans.

Rivera tiene tres Top 10 este año, incluyendo el triunfo del sábado en Austria, y el ser el tercer piloto de Campos (detrás de los talentosos Théophile Naël y Ugo Ugochukwo) deberá ser su mayor ventaja, pues podrá aprender de ellos en ruta a la Fórmula 1...

SALIDA DE PITS…

Si bien Noel León no pudo mantener la pole position de la carrera larga de la FIA Fórmula 2 en Austria, el también mexicano sigue mostrando cosas interesantes.

Es rápido, inteligente y serio, cualidades que buscan los equipos de la Fórmula 1 para un piloto de pruebas o de desarrollo. León, ganador de las carreras cortas de Canadá y Mónaco, se mantiene en la pelea constante en cada prueba, y esa deberá ser su mayor fortaleza ante pilotos con mayores apoyos económicos.

León compite en su primer año de la Fórmula 2, cuando algunos “expertos” le recomendaban quedarse un año más en la Fórmula 3. La audacia y confianza en su talento deberán rendir frutos, no sólo este año, sino también en 2027...

BANDERA A CUADROS…

Restan ocho fechas de la temporada regular de NASCAR Cup Series antes de que comiencen los Playoffs, el llamado “Chase”, y el mexicano Daniel Suárez se encuentra estacionado en zona de clasificación, en el noveno lugar de los 16 pilotos que avanzan.

El regiomontano ha sido constante y, no me canso de decirlo, me ha sorprendido en lo que considero su mejor temporada en la categoría. Más allá del triunfo en Charlotte, en la Coca-Cola 600 —una de las carreras de mayor prestigio—, ha sabido liderar a un equipo que tradicionalmente no era protagonista.

Este fin de semana tendrá la oportunidad de mejorar en los standings durante la visita a ChicagoLand Speedway. Auguro otro Top 10. Ya dije...

Así las cosas, sobre ruedas...