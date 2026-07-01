Tabla de goleo del Mundial 2026 al momento: así va la lista de máximos anotadores tras el doblete de Harry Kane

Goleadores Mundial 2026 Messi y Mbappé son los máximos anotadores históricos de este deporte y están protagonizando la carrera por la Bota de Oro en esta edición 2026.

La Copa del Mundo apenas va en su fase de dieciseisavos de final, pero varios delanteros están protagonizando una épica carrera por ser el máximo anotador en esta edición de la Copa del Mundo. Este miércoles 1 de julio, Harry Kane volvió a marcar un doblete, colocándose como uno de los principales protagonistas del gol, mientras que la cima está empatada con dos de los máximos rompe redes de la historia de este torneo.

Tabla de goleo del Mundial 2026 al momento | Dieciseisavos de final

Tabla de goleo Mundial 2026 La clasificación de los máximos anotadores mantiene a Kylian Mbappé y a Lionel Messi en la cima, mientas que Kane y Haaland los siguen de cerca ya clasificados a octavos de final.

Con varios partidos todavía por disputarse, la carrera por ser la Bota de Oro volvió a encenderse en esta primera instancia de eliminación directa. Kylian Mbappé y Lionel Messi siguen liderando la tabla de anotadores con 6 cada uno. No obstante, el 10 argentino todavía no ha disputado su partido de esta fase, donde se medirá ante la sorpresiva Cabo Verde de Vozinha.

La competencia entre estos dos delanteros está además en quién terminará su carrera como máximo anotador en toda la historia de las Copas del Mundo. Ambos ya rebasaron a Miroslav Klose, quien todavía ostentaba el récord este 2026 previo al inicio de esta edición con 16 anotaciones. Ahora, Lionel Messi encabeza la marca histórica con 19, mientras que Kylian Mbappé ya le sigue de cerca con 18 y menos ediciones disputadas.

Debajo, aparecen Harry Kane y Erling Haaland, dos de los mejores ‘nueves’ de los años recientes y que ya marcaron en esta ronda de eliminación para hacer avanzar a sus respectivas selecciones nacionales, por lo que tendrán una nueva oportunidad de seguir sumando y compitiendo.

Posteriormente, otras dos de las grandes figuras del futbol internacional no quieren quedarse atrás. El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, suma ya cuatro tantos en su cuenta personal. De la misma forma, Vinícius Jr está mostrando de nueva cuenta su mejor versión y ha sido el líder anotador de Brasil con cuatro goles hasta el momento.