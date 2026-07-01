Racismo y xenofobia durante el Mundial 2026: la subtrama en redes sociales que alerta a la FIFA

Caos mundialista en redes sociales FIFA recrimina publicaciones racistas. (FIFA.com)

La FIFA busca cultivar un ambiente de respeto y diversidad en los estadios durante este Mundial 2026. Sin embargo, el asunto se ha complicado en redes sociales, donde los mensajes de odio están siendo investigados.

¿Qué ha pasado en redes sociales durante el Mundial 2026?

Según datos publicados por la FIFA, se registraron 89,000 publicaciones abusivas durante la fase de grupos del Mundial. Una de cada diez publicaciones trataba con temas raciales.

Más de 1,000 cuentas están siendo investigadas en relación a las publicaciones y se han identificado más de 100 casos en los que se podría proceder con acción legal.

Un ejemplo de esto se dio en el partido de dieciseisavos entre Brasil y Japón. Aficionados japoneses hicieron comparaciones entre brasileños y primates. En respuesta, los brasileños hicieron referencia a las tragedias sufridas por los japoneses en Hiroshima Y Nagasaki, así como sobre la tasa de suicidios en el país asiático.

En el partido más reciente de México contra Ecuador de igual manera se registraron publicaciones provenientes de fanáticos de ambos equipos que podrían ser calificados como discriminatorios.

La FIFA cuenta con un Servicio de Protección de Redes Sociales (SMSP) que permite que el feed de sus jugadores, junto con el de familiares de los mismos, permanezca libre de este tipo de contenido de odio.