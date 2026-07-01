Inglaterra será rival de México, luego de que un doblete de Harry Kane elimina a República del Congo

Copa FIFA 2026, Inglaterra - República del Congo. Harry Kane en uno de sus momentos brillantes durante el partido entre Inglaterra y República del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial de Futbol 2026. (EFE)

Harry Kane rescata a Inglaterra de una inesperada decepción frente a República Democrática del Congo y con su doblete (2-1) los ingleses se instalan en los octavos de final del Mundial de Futbol 2026, donde ya la espera México en el estadio Ciudad de México el próximo 5 de julio.

La República Democrática del Congo dejó en claro desde el primer minuto que no se iba a achicar y, contra todo pronóstico, logró inaugurar el marcador del partido para poner en jaque a los Tres Leones.

Al minuto 7, Brian Cipenga encontró en el área inglesa un servicio de Chancel Mbemba, se acomodó y sacó un derechazo preciso que dejó sin oportunidad al guardameta Jordan Pickford.

Desde la final de 1966 nunca Inglaterra había vuelto a ganar un partido mundialista de eliminatorias si le encajaban primero.

Los siguientes minutos fueron un inventario de ansiedad inglesa, que recuperaron el foco con la pausa de hidratación y antes de la media hora lograron inquietar cuando Rice encontró en el corazón del área a un Bellingham cuyo cabezazo exigió la primera de la que serían varias atajada espectaculares de Mpasi.

Los pupilos de Tuchel subieron los decibelios y generaron otra gran ocasión, pero un defensor sacó bajo palos el remate de Rashford.

Segundos después, con la afición inglesa aún al borde del infarto, un balón filtrado citó a Kane con el portero africano y el capitán inglés cayó en el área al notar contacto de Mpasi. El colegiado jordano y el VAR decretaron que el máximo goleador de la historia inglesa se había dejado caer.

La reanudación arrancó de manera similar, con el meta del Le Havre francés salvando un zurdazo de Bellingham que se envenenó tras golpear en Wan-Bisakka.

Fue después de la pausa de hidratación cuando el alemán elevó la apuesta quitando a Spence por Eberechi Eze, lo que envió a Rice al lateral derecho y al del Arsenal a apoyar la segunda línea de ataque.

Inglaterra mantuvo el pie en el acelerado mientras el cansancio empezaba a aflorar en los congoleños, que a cinco del final le cedieron un pasillo a Bellingham para que pisara área en el costado izquierdo.

Con el partido roto, los Leopardos descuidaron la zona baja y eso los terminó condenando. Harry Kane recibió nuevamente un pase de Gordon, dejó en el camino a dos zagueros y, tras generarse el espacio, sacó un cañonazo para firmar el 2-1 definitivo al minuto 86.

El capitán inglés sigue agrandando su leyenda con otros dos tantos (ya suma cinco en este Mundial) y Los tres leones se verán las caras en octavos ante una México que está pletórica en su feudo del Estadio Azteca.