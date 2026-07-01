México vs Inglaterra: ¿Cuándo y a qué hora se juegan los octavos de final del Mundial en el Estadio CDMX?

México vs Inglaterra ...¿y si sí?

La noche del martes 30 de junio, la selección Tricolor se impuso de manera contundente ante Ecuador en el partido de dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026, asegurando su boleto a la siguiente fase de eliminación directa del torneo en su propia casa —Estadio Ciudad de México, también llamado Estadio Azteca—; rumbo al enfrentamiento, el rival de los mexicanos a vencer finalmente se ha esclarecido tras el partido Inglaterra vs RD Congo, resultando con una sorprendente remontada de la selección británica la mañana de este miércoles.

Imponiéndose ante República Democrática del Congo con un marcador final de 2-1, los ingleses enfrentarán a la Selección Mexicana en octavos de final para disputar el pase a la siguiente etapa de la edición más grande en la historia de los Mundiales.

México vs Inglaterra Mundial 2026: ¿cuándo y dónde será el duelo de octavos de final?

La hazaña inolvidable que México desempeñó al eliminar a Ecuador en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, elevó las expectativas de millones de mexicanos y mexicanas que auguran más éxitos en el camino del Tricolor por el torneo presente, dirgiendo inmediatamente la vista hacia su nuevo rival: Inglaterra, quien peleará en tierras mexicanas su boleto a la siguiente fase.

Dado que el Mundial 2026 es la primera competencia que se realiza en tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, la selección nacional estará disputando su permanencia en el torneo en el Estadio CDMX, conocido como Estadio Azteca; este será el último encuentro que México tendría en casa, ya que —de escalar al siguiente nivel— sus próximos duelos se llevarían a cabo en la sede estadounidense.

Por otra parte, la fecha programada para el ansiado partido México vs Inglaterra de octavos de final será este domingo 5 de julio, siendo también el último partido del torneo que se disputará en el país.

¿A qué hora y dónde ver el partido México vs Inglaterra de octavos de final?

El duelo en octavos de final entre México e Inglaterra, se disputará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, del domingo 5 de julio, el cual podrá verse a través de canales de televisión abierta y plataformas de streaming; entre ellos:

Canal 5.

Azteca 7.

TUDN.

ViX.

Hasta este punto del torneo, el equipo tricolor tiene un registro de cuatro victorias y cero goles recibidos, estadística que alimenta la esperanza de la afición mexicana en este próximo enfrentamiento que le daría a México el pase a cuartos de final, un peldaño que no se ha vuelto a pisar desde 1986 (...¿y si sí?).