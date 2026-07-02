Tadej Pogacar dice que Isaac del Toro también podría ganar el Tour de Francia

Dupla a seguir en el Tour de Francia 2026. Tadej Pogacar (d) e Isaac del Toro han hecho buena mancuerna en el UAE- Team Emirates y lo demostrarán en el Tour de Francia 2026. (Foto especial)

El esloveno Tadej Pogacar sabe que es el favorito para ganar el Tour de Francia 2026, evento que inicia este sábado 4 de julio, pero también sabe que no es el único por eso cuando le preguntan sobre sus rivales, el doble campeón del mundo responde sin temor.

“No creo que Jonas (Vingegaard) sea el único que pueda estar cerca. Pienso que aquí hay bastantes corredores con opciones de luchar por la victoria, incluido el que está sentado a mi lado”, dijo con mucha gala el tetracampeón del Tour de Francia al referirse a su compañero en el UAE -Team Emirates, Isaac del Toro, esto durante la presentación del equipo este jueves en Barcelona.

Isaac del Toro hace su debut en la carrera gala

El mexicano, que hará su debut en el Tour, aguantó estoico el halago del líder del equipo UAE- Team Emirates porque en esta carrera será el principal escudero de Pogacar.

La pasada edición fue dura para Pogacar, con el desgaste diario que le aplicó el equipo Visma y este jueves dejó claro que acude concentrado. “Vingegaard me obliga a subir el nivel cada año”, piropeó a su máximo rival.

Además de Del Toro, Pogacar contará con el apoyo de sus compañeros Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates.

El danés Vingeggard fue capaz de superar al esloveno en 2022 y 2023 y llega a la línea de salida con la idea buscar el tercer triunfo en París.