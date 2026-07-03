Enojo en la Selección Mexicana... ¿la BBC metió mano? El misterioso cambio de horario del México vs. Inglaterra

Aguirre "explota" El cambio de horario del México vs. Inglaterra afecta la recuperación de jugadores mexicanos. (Cuartoscuro)

Turbulencia en la Selección Mexicana a 72 horas del que quizá sea el partido más importante de su historia.

La decisión de la FIFA, que no fue confirmada por el organismo, de adelantar al mediodía el encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 provocó el enojo de la Selección Mexicana.

La decisión, posteriormente fue revertida, de acuerdo con VIX, de Televisa, que confirmó que el partido siempre sí se jugará a las 18:00 horas, como estaba previsto originalmente.

Enredo por el cambio de horario

El técnico Javier Aguirre calificó la modificación como “una patada en el estómago” durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga, al señalar que todo el plan de trabajo del Tricolor estaba diseñado para disputar el encuentro por la tarde y que el cambio obligó a rehacer la preparación a solo unos días del duelo.

Sin revelar nombres, “El Vasco” aseguró que hay dos jugadores “tocados”, es decir, ligeramente lastimados, en el equipo, quienes estarán plenamente recuperados hasta las 18:00 horas del domingo, horario original del encuentro.

Aunque la FIFA aún no se ha pronunciado, algunos periodistas deportivos, como David Faitelson, aseguran que detrás del cambio de horario se halla una sugerencia del Gobierno mexicano para evitar una tragedia en los festejos, como pasó el miércoles, lo que provocó la muerte de cuatro personas en el descontrol.

El comunicador de TUDN, asimismo, sugirió la posibilidad de que la FIFA también haya actuado bajo el interés de proteger intereses particulares.

Mientras la molestia crecía en el entorno del combinado nacional, el periodista Rodolfo Landeros aseguró que tanto la Federación Mexicana de Futbol como la Football Association (FA) se enteraron del cambio por los medios de comunicación y no mediante una notificación oficial.

Además, señaló que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, la BBC, poseedora de los derechos de transmisión del Mundial en Reino Unido, habría impulsado la modificación para que el partido se disputara en un horario más favorable para la audiencia británica, una versión que hasta ahora no ha sido confirmada por la FIFA ni por la televisora.

Javier Aguirre: “Es una patada en el estómago”

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Aguirre expresó su inconformidad con la decisión al asegurar que modificar el horario a estas alturas afecta la planificación deportiva de la Selección Mexicana.

“Es una patada en el estómago”, afirmó el entrenador, quien explicó que el cuerpo técnico ya había diseñado entrenamientos, alimentación, descanso y activaciones con base en un partido vespertino, por lo que el nuevo horario obligó a replantear toda la logística.

El analista y exfutbolista Marc Crosas también cuestionó el cambio de horario al considerar que perjudica principalmente a México.

Señaló que modificar la hora del partido apenas 48 horas antes representa “una locura” desde el punto de vista logístico y, en lo deportivo, afecta al Tricolor, ya que el equipo de Javier Aguirre ha basado su fortaleza en la intensidad con y sin balón, una exigencia física que, bajo el calor del mediodía en el Estadio Azteca, será mucho más difícil de sostener durante los 90 minutos.