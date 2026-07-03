¿Gil Mora está lesionado? Hay dos jugadores ‘tocados’; enredos por el horario México vs. Inglaterra afectan al Tri

Joven maravilla CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Gilberto Mora hace una conducción de balón durante el encuentro entre la Selección Mexicana contra la Selección de Ecuador, partido correspondiente a los 16avos de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. El Tri venció 2-0 a la Tri Ecuatoriana, en el partido de 16avos de la Copa del Mundo 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La Selección Mexicana llegará con posibles dudas físicas al duelo de octavos de final ante Inglaterra... y una de ellas, ¿será Gilberto Mora, quien salió de cambio contra Ecuador?

Después de que la FIFA reprogramó el partido del Estadio Azteca de las 18:00 a las 12:00 horas, Javier Aguirre reconoció que el cambio alteró por completo la planeación del Tri y reveló que hay dos futbolistas “tocados”, aunque evitó decir sus nombres.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el técnico mexicano admitió su molestia por la modificación del horario.

“No sabíamos el rival, es cierto, nos daba igual, pero ahora sí me rompen un poquito la madre”, dijo antes de explicar que el ajuste afecta directamente la recuperación del plantel.

“Hay que cambiar la actividad y la recuperación, y tengo dos jugadores tocados, no voy a decir cuáles; nos vienen bien esas seis horas, parece una tontería, pero no lo es. Los médicos están trabajando para recuperarlos a las 6 de la tarde, no a las 12”.

Después de horas de enredos respecto al cambio de horario del partido contra Inglaterra, Vix, de Televisa, aseguró que el partido se jugará a las 18:00 horas como estaba originalmente previsto.

¿Gil Mora es uno de los jugadores lesionados?

Hasta el momento, Javier Aguirre no confirmó la identidad de los dos futbolistas a los que hizo referencia.

Sin embargo, Gilberto Mora salió de cambio en el triunfo sobre Ecuador tras presentar molestias en la rodilla y fue atendido por el cuerpo médico al abandonar el terreno de juego.

Pese a ello, la Selección Mexicana no ha emitido un parte médico oficial que confirme una lesión del mediocampista de 17 años ni que lo descarte para enfrentar a Inglaterra.

Tras su destacada actuación contra Ecuador, Gil Mora sorprendió al mundo entero y aficionados de distintos países consideraron que debería irse a un equipo grande, como el Barcelona.