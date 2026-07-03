¡No cambia de horario! El México vs. Inglaterra sí se jugará a las 18:00 horas, aseguran en VIX

Mundial de la FIFA 2026: México - Ecuador La Selección de México no alterará sus planes para el juego ante los ingleses. (Alex Cruz/EFE)

¡No cambia de horario! El juego entre México vs. Inglaterra del Mundial 2026 continuará como está programado, así lo confirmó David Faitelson y el grupo de comentaristas de la cadena VIX en la transmisión del juego entre Argentina y Cabo Verde.

El juego será entonces a las 18:00 horas, por lo que el plan de Javier Aguirre continuará como está hecho y no habrá alteraciones para el juego de Octavos de Final entre México e Inglaterra.

¿Quién confirmó que el México vs. Inglaterra se juega a las 18:00 horas?

Además, el periodista David Faitelson lo confirmó en la transmisión del Argentina vs. Cabo Verde y en su cuenta de X, por lo que el partido no se moverá de hora.

En un principio, las autoridades mexicanas y FIFA analizaban el cambio de hora del partido, esto debido a condiciones climatológicas y a los festejos excesivos en que ha incurrido la afición mexicana.

Todo vuelve al plan original:

México Vs. Inglaterra, a las 6 pm el domingo… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 3, 2026

¿Por qué querían cambiar el horario del México vs. Inglaterra?

Aparte, el cambio también obedece a que en Inglaterra verían el partido a la 1:00 horas, ya hay una diferencia horaria notable en el Viejo Continente.

Se analizaba que el partido cambiara de horario a las 12:00 horas, ya que es un horario más acorde para el clima y los festejos, pero la Selección Mexicana a través de su DT Javier Aguirre no estaba de acuerdo con la decisión.

Incluso, el ‘Vasco’ Aguirre externó su molestia en una entrevista, ya que altera todo el mapa y plan que tiene el Tri para su juego ante Inglaterra.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra?

El juego entre México e Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas, por lo que la gente no tendrá que trasladarse mucho más temprano al recinto.

La transmisión se podrá ver EN VIVO a través de Azteca 7, Canal 5, VIX y VIX Premium con el paquete del Mundial 2026.