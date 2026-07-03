Selección Mexicana regresa relojes Rolex que un influencer les obsequió; FIFA investiga cómo llegó ahí

Mundial de la FIFA 2026: Entrenamiento de México La Selección Mexicana tuvo que regresar los relojes que recibieron de un influencer. (Jose Mendez/EFE)

Los jugadores de la Selección Mexicana recibieron un regalo inesperado ayer en el Mundial 2026, el influencer SteveWillDoIt decidió obsequiar un reloj Rolex a cada jugador, luego de ganar una millonaria apuesta.

¿Por qué el influencer SteveWillDoIt regaló relojes a la Selección Mexicana?

El influencer SteveWillDoIt apostó unos 2 millones de dólares al triunfo de México sobre Ecuador, marcador que lo favoreció y que le dio a ganar una cuantiosa suma de dinero, por lo que compró los relojes de este dinero.

Así, en imágenes que trascienden en redes sociales, el influencer SteveWillDoIt cuando regala los relojes a cada uno, al final se toman una foto con él.

Ante estas imágenes, los cuestionamientos llegaron, ya que surgió en redes sociales las preguntas de cómo llegó el influencer SteveWillDoIt al Centro de Alto Rendimiento, cómo lo dejaron entrar y quién dio la autorización para que se los regalara.

En un principio, pareciera una acción común de un influencer, pero la FIFA prohíbe aceptar regalos que puedan levantar sospechas por alguna situación extracancha o causen un conflicto de interés.

EL REGALO DURÓ MUY POCO.



La Selección Mexicana anunció que los jugadores devolvieron los relojes que SteveWillDoIt les regaló. La decisión fue tomada por el propio grupo. pic.twitter.com/Dce5Ab1CI7 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 3, 2026

Selección Mexicana regresa relojes al influencer SteveWillDoIt

Hoy, la cuenta oficial de la Selección Mexicana reveló un comunicado donde informan que todos los relojes que regalo el influencer SteveWillDoIt fueron devueltos.

Además, no dieron ninguna otra explicación del por qué esta decisión, sólo escribieron un tuit escueto.

“La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, dice el comunicado.

Una de las posibles razones es que los jugadores aceptaron el regalo en el CAR y uniformados, por lo que el patrocinador oficial de relojes, Hublot, tendría un conflicto de intereses por este obsequio.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Un patrocinador de la Selección Mexicana estaría inconforme

Hublot es la marca que tiene el patrocinio oficial de la Selección Mexicana, por lo que la marca habría intervenido con esta acción.

Antes del partido ante Inglaterra, la Selección Mexicana está envuelta en este escándalo y no se sabe si más adelante aceptarán estos obsequios del influencer stevewilldoit,