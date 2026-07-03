Argentina sufre antes de despedir a Cabo Verde del Mundial

Mundial de la FIFA 2026: Argentina - Cabo Verde Lisandro Martínez (i) y Cristian Romero de Argentina celebran el gol que les dio el pase a octavos de final en el partido entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami. (Alberto Boal/EFE)

Argentina sufrió para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la selección relevación del torneo de la que el arquero Josimar Évora Dias ‘’Vozinha’ fue el mejor de los africanos.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29′), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59′) y llevaron el encuentro al tiempo extra.

Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92′), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103′) volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los argentinos hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111′) en un córner.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay”, dijo Messi tras ser designado como mejor jugador de la victoria de Argentina por 3 a 2.

“Lo más difícil era encontrar el primer gol. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado, Todos los partidos van a ser dificilísimos”, sostuvo.

Messi anota su gol 20 mundialista

El partido tuvo de todo. Un gol de Messi (su vigésimo en la historia de los Mundiales) tras un prodigioso control, el empate de Cabo Verde en la segunda mitad y tres goles en la prórroga, incluido el que seguramente sea el mejor tanto del torneo, que salió de las botas del caboverdiano Sidny Cabral.

Un papel más que digno para el conjunto africano, que rozó una nueva sorpresa y abandona su primer Mundial sin perder ningún encuentro en los 90 minutos, pese a jugar contra tres campeones del mundo.

Argentina se enfrentará en octavos de final a Egipto el próximo martes en Atlanta. Será una nueva oportunidad para que la ‘Albiceleste’ ponga a prueba su excelente racha contra equipos africanos, que asciende a ocho triunfos consecutivos en partidos oficiales.

Si alguien pensaba que el partido contra Cabo Verde iba a ser un paseo para la actual campeona del mundo es que no había visto suficiente a los ‘Tiburones Azules’.

Un empate ante España en el debut y otro contra Uruguay en un partido en el que jugaron de tú a tú por momentos, eran una carta de presentación más que suficiente para esta eliminatoria, a la que llegaron haciendo historia como el país más pequeño en pasar la primera fase.