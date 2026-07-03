Ecuador estalla tras enfrentar a México: lleva el caso ante la FIFA y exige una investigación Federación de Ecuador denuncia ante FIFA lo ocurrido ante México y exige investigación; también anuncia nuevo técnico (CUARTOSCURO.COM)

La Federación Ecuatoriana rompe el silencio tras su eliminación y presenta un reclamo formal por el partido contra México

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que presentó un reclamo formal ante la FIFA para solicitar una investigación detallada sobre los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a la Selección Mexicana, al considerar que existieron situaciones que pudieron comprometer la seguridad de su afición y de sus futbolistas.

A través de un comunicado oficial, el organismo señaló que este es el canal institucional para esclarecer cualquier incidente relacionado con un encuentro de esa magnitud, por lo que pidió que se revisen todos los acontecimientos registrados alrededor del compromiso.

¿Qué reclama Ecuador ante la FIFA?

En el documento, la FEF explicó que la solicitud incluye una investigación pormenorizada de lo sucedido antes y durante el duelo ante México, incluyendo cualquier hecho que pudiera haber afectado las condiciones de seguridad para los aficionados ecuatorianos y los integrantes de la selección.

Aunque el comunicado no ofrece mayores detalles sobre los incidentes específicos, la Federación dejó claro que esperará el desarrollo del proceso correspondiente por parte de la FIFA.

También confirma búsqueda de un nuevo entrenador

Además del reclamo internacional, la Federación confirmó que ya inició el proceso para elegir al nuevo director técnico de la Selección de Ecuador, decisión que calificó como prioritaria y enfocada en construir un proyecto competitivo a mediano y largo plazo.

El organismo también informó que, una vez concluida la participación en el torneo, los jugadores quedaron en libertad para trasladarse al destino de su preferencia, mientras que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para transparentar los aspectos económicos de la participación de la selección.

Ecuador apuesta por un nuevo proyecto

Finalmente, la FEF aseguró que mantendrá su apuesta por el desarrollo de jóvenes futbolistas, combinando ese talento con jugadores de experiencia internacional para fortalecer el futuro de la selección.