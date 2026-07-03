¿Prohíben el ‘Quiere volar’? Autoridades mexicanas hacen llamado a la ciudadanía

México: Dolor, más allá del 'Cielito lindo' Las autoridades piden a la ciiudadanía comportarse en los festejos que habrá en diversos puntos del país. (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Luego de los triunfos de la Selección Mexicana, los fans tricolores han hecho populares ciertas celebraciones y frases, desde el ¿Y si sí? hasta el ‘Quiere volar’, pero esta última acción recomiendan no hacerla.

¿Autoridades prohíben el ‘Quiere volar’?

Las autoridades del Gobierno de México recomendaron no realizar el famoso ‘Quiere Volar’, debido a diversas circunstancias, además que piden a la ciudadanía ser más responsables durante los festejos.

De esta forma, Nadine Gasman, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, pidió a las personas que celebren las acciones del Mundial 2026, evitar la práctica del ‘Quiere volar’, una acción por demás popular en el este torneo.

Así, las autoridades advierten que es una actividad de alto riesgo, luego que ha habido lesionados por esta acción y tras haber fallecidos por asfixia en los festejos, se abrió una campaña para evitar este tipo de situaciones.

“Es el riesgo de esto, de ‘quiere volar’, ‘quiere volar’. Es una práctica de mucho riesgo, tanto para el que está aventando como para el que se está aventando. O sea, puedes caerte, puedes luxarte, puedes darte un golpe. Evitar estas prácticas que sí, o sea, salen padrísimas en las redes, te ves superhéroe o heroína, porque hemos tenido de todo, pero son de muy alto riesgo”, externó Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud en entrevista para Grupo Radio Formula.

Autoridades piden prudencia a la ciudadanía

Además, piden que se actúe de forma responsable en los festejos, para que no haya hechos qué lamentar.

“Entonces, queremos disfrutarlo, hagámoslo con mucha responsabilidad, hagámoslo sabiendo también que en la ciudad estamos, protección civil, seguridad, salud, participación ciudadana, ahí para servirles, con protocolos muy claros, con muchos servicios, pero no tomemos riesgos innecesarios”, agregó.

Así también, Nadine Gasman dio otras recomendaciones para las personas que acuden a las celebraciones por el Mundial 2026.

“Si eres una persona mayor, si tienes alguna discapacidad, si vas con niños o niñas. Escoge un lugar donde no haya tan grandes concentraciones. Hay 60 lugares en la ciudad donde puedes celebrar. Recomendamos ir acompañado, ver si hay situaciones de riesgo, avisar inmediatamente al personal de seguridad, de protección civil o a los servicios médicos. Esta idea de cuidarnos mutuamente es muy importante, es medir la cantidad de alcohol que se toma, no vamos a decir, no tomes, pero medirlo, comer, hidratarse. Y esto te decía, de pintarte en el brazo, una cosa, tu nombre y un número de contacto”, expresó.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra?

El juego entre México e Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas, por lo que la gente no tendrá que trasladarse mucho más temprano al recinto.

La transmisión se podrá ver EN VIVO a través de Azteca 7, Canal 5, VIX y VIX Premium con el paquete del Mundial 2026.