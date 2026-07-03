México vs. Inglaterra: ¿Quién es el favorito en los momios para el partido de 8vos de Final?

Selección Mexicana La Selección Mexicana busca un triunfo histórico ante Inglaterra. (EFE)

El juego entre México vs. Inglaterra del Mundial 2026ha estado inmerso en diversas polémicas, desde posibles cambios de horario, hasta relojes que un influencer obsequió a los del Tri, pero a pesar de esto, los casinos ya marcan un favorito para el partido.

México vs. Inglaterra, ¿quién es favorito en los momios?

De esta forma, la Selección Mexicana tiene una de las pruebas más complejas de la Copa del Mundo y tiene a Inglaterra como rival, un equipo que ya ha sido Campeón del torneo.

México clasificó invicto a las instancias de Octavos de Final del Mundial 2026, además, no recibió gol y a pesar de esta situación no son favoritos en los momios.

Así, la Selección Mexicana goza de la localía y del paso perfecto, pero esto no coloca al Tricolor como favorito ante la escuadra inglesa, debido a su plantilla y gran calidad de jugadores que tienen.

Inglaterra tiene un momio de +140 para ganar el partido en los 90 minutos, por lo que una apuesta de 100 pesos otorgaría una ganancia de unos 140 pesos.

Si apuestas por la Selección Mexicana, el momio es de +200, por lo que un triunfo del Tricolor pagaría 200 pesos por cada 100 apostados.

En la selección de ‘A Clasificarse’, Inglaterra aparece con un momio de -163 para avanzar a los cuartos de final, por lo que es una diferencia amplia en los momios.

Jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane son un gran diferenciador para la Selección de Inglaterra en los momios.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra?

El juego entre México e Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas, por lo que la gente no tendrá que trasladarse mucho más temprano al recinto.

La transmisión se podrá ver EN VIVO a través de Azteca 7, Canal 5, VIX y VIX Premium con el paquete del Mundial 2026.