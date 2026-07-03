Doping en el Mundial 2026: ocho jugadores de Túnez dieron positivo por Clembuterol

Polémica en la Selección de Túnez Medios británicos reportaron presunto caso de dopaje en ocho jugadores de Túnez; los resultados de los controles señalan rastros de clembuterol.

La eliminación de la selección de Túnez este Mundial 2026 no ha sido el único desafortunado evento que el equipo ha afrontado en el torneo, ya que medios británicos como The Times y Daily Mail Sport informaron que ocho jugadores tunecinos dieron positivo por clembuterol en controles antidopaje realizados durante la competencia.

De acuerdo con los reportes, las primeras líneas de investigación apuntan a que la presencia de la sustancia estaría relacionada con el consumo de carne contaminada durante la estancia del equipo en México, una de las sedes que ha albergado la presente edición de la Copa del Mundo.

Jugadores de Túnez son investigados por presuntos positivos de clembuterol en el Mundial 2026

Daily Mail Sport y The Times reportaron que los controles realizados durante la justa futbolera detectaron rastros de clembuterol en al menos ocho integrantes de la selección de Túnez después de su participación en la Copa Mundial FIFA 2026.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ya habría iniciado las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto de la sustancia en los futbolistas detectados como positivo, esto con el objetivo de esclarecer el escenario futuro de sanción para el equipo o la ausencia del mismo ante la posibilidad de contaminación alimentaria.

Según lo que señalan las versiones publicadas, las cantidades de clembuterol detectadas dueron mínimas, por debajo de los niveles que normalmente generan sospecha de consumo intencional con fines de dopaje. Debido a ello, la principal hipótesis se centra en el consumo de carne contaminada durante su visita a México, sede en la que jugaron contra Japón y donde ya se ha documentado anteriormente un escenario similar.

De confirmarse esta línea de investigación, los futbolistas tunecinos difícilmente enfrentarían sanciones deportivas. A pesar de ello, los clubes y ligas donde militan los jugadores fueron notificados para dar seguimiento a cada caso conforme a sus protocolos internos.

Antecedente del clembuterol en México vuelve a cobrar relevancia tras positivo en selección de Túnez

La polémica surgió apenas unos días después de la eliminación de Túnez en la fase de grupos del Mundial 2026, donde el conjunto africano perdió sus tres enfrentamientos y tuvo que retirarse prematuramente del torneo.

La posibilidad de una contaminación por alimentos reavivó uno de los antecedentes más conocidos del futbol mexicano, el cual tuvo lugar en 2011, año en el que varios integrantes de la Selección Mexicana dieron positivo por clembuterol antes de disputar la Copa Oro; sin embargo, la situación fue posteriormente atribuida al consumo de carne contaminada.

Ese mismo año, fueron registrados también casos similares durante la Copa Mundial Sub-17 en México, pues decenas de controles detectaron cantidades mínimas de la sustancia, lo que llevó a que los organismos internacionales consideraran la contaminación alimentaria como un factor a tomar en cuenta en determinadas circunstancias.

Con el propósito de revelar el origen de la presencia de la sustancia en los jugadores de Túnez, el caso permanece bajo análisis de las autoridades antidopaje, no obstante, todavía no existe una resolución definitiva sobre los resultados obtenidos por los futbolistas tunecinos.