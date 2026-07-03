Manuel Cue conquista la segunda Escuela de Calificación de la GPM

Evento en California. El amateur Manuel Cue gana la segunda escuela de calificación de la Gira Profesional Mexicana para la temporada 2026-27. (GPM)

El amateur mexicano Manuel Cue triunfó en la segunda Escuela de Calificación rumbo a la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), certamen celebrado en The Golf Club of California, donde 39 jugadores compitieron por un lugar dentro del único circuito profesional de golf en México que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

Cue, quien tomó el liderato tras la segunda ronda, cerró el torneo con una tarjeta de 71 golpes para finalizar con un acumulado de 206 golpes, 10 bajo par, suficiente para superar por apenas un golpe al estadounidense Mason Glinski, quien concluyó con 207 impactos, nueve bajo par.

Desde el inicio del torneo, Manuel Cue mostró un golf maduro y consistente. Después de rondas de 69 y 66 golpes en los primeros dos días, el joven mexicano supo administrar la presión en la jornada final para convertirse en el primer amateur en ganar esta Q-School en territorio estadounidense.

“Estoy muy feliz por este resultado. Vine con el objetivo de conseguir una tarjeta y terminar ganando el torneo es algo increíble. Aprendí muchísimo durante estos tres días y ahora toca prepararme para la próxima temporada”, comentó Cue tras recibir el reconocimiento de campeón.

La segunda posición correspondió al estadounidense Mason Glinski, quien volvió a ser protagonista después de liderar la ronda inaugural. Glinski firmó una sólida ronda final de 69 golpes para terminar apenas un impacto detrás del campeón. “Fue una gran semana. Obviamente siempre quieres ganar, pero me voy satisfecho porque conseguí la tarjeta completa y competí hasta el último hoyo”, señaló el estadounidense.

El tercer puesto fue para Michael Herrera (EU) con 210 golpes, seis bajo par, seguido por Dylan Vanderveer (EU) con 212 (-4). Compartiendo la quinta posición con 213 golpes (-3) finalizaron el filipino Ryder Henares y el italiano Jaden Cantafio, confirmando el carácter internacional de la competencia.

Entre los mexicanos, además del campeón Manuel Cue, destacaron Alberto Ruiz y Juan Pablo Lavalle, quienes terminaron empatados en la décima posición con 217 golpes (+1) y aseguraron su lugar dentro de la próxima temporada.

Jugadores con tarjeta completa

Manuel Cue (Am) México

Mason Glinski Estados Unidos

Michael Herrera Estados Unidos

Dylan Vanderveer Estados Unidos

Ryder Henares Filipinas

Jaden Cantafio Italia

Evan Caldwell Estados Unidos

Troy McNary Estados Unidos

José Pelayo Estados Unidos

Alberto Ruiz México

Juan Pablo Lavalle México

Juan Antonio Padilla México

Erick Liscio Estados Unidos

Van Thomas Estados Unidos

Arthur Thompson II Estados Unidos

Jugadores con tarjeta condicional

Giovani Rodríguez México

Alejandro Santibáñez México

Jack Townsend Estados Unidos

Alfonso Franco Estados Unidos

Zane Thomas Estados Unidos

Manuel Huerta (Am) Estados Unidos

Jonathan Osornio Estados Unidos

Jordan Bailey Puerto Rico

Christian Rodríguez Estados Unidos

George Rubelsky Estados Unidos

Alec Padilla Estados Unidos

Nicolás Araujo México