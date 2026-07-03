Manuel Cue conquista la segunda Escuela de Calificación de la GPM

El amateur mexicano Manuel Cue triunfó en la segunda Escuela de Calificación rumbo a la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), certamen celebrado en The Golf Club of California, donde 39 jugadores compitieron por un lugar dentro del único circuito profesional de golf en México que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).
Cue, quien tomó el liderato tras la segunda ronda, cerró el torneo con una tarjeta de 71 golpes para finalizar con un acumulado de 206 golpes, 10 bajo par, suficiente para superar por apenas un golpe al estadounidense Mason Glinski, quien concluyó con 207 impactos, nueve bajo par.
Desde el inicio del torneo, Manuel Cue mostró un golf maduro y consistente. Después de rondas de 69 y 66 golpes en los primeros dos días, el joven mexicano supo administrar la presión en la jornada final para convertirse en el primer amateur en ganar esta Q-School en territorio estadounidense.
“Estoy muy feliz por este resultado. Vine con el objetivo de conseguir una tarjeta y terminar ganando el torneo es algo increíble. Aprendí muchísimo durante estos tres días y ahora toca prepararme para la próxima temporada”, comentó Cue tras recibir el reconocimiento de campeón.
- La segunda posición correspondió al estadounidense Mason Glinski, quien volvió a ser protagonista después de liderar la ronda inaugural. Glinski firmó una sólida ronda final de 69 golpes para terminar apenas un impacto detrás del campeón. “Fue una gran semana. Obviamente siempre quieres ganar, pero me voy satisfecho porque conseguí la tarjeta completa y competí hasta el último hoyo”, señaló el estadounidense.
El tercer puesto fue para Michael Herrera (EU) con 210 golpes, seis bajo par, seguido por Dylan Vanderveer (EU) con 212 (-4). Compartiendo la quinta posición con 213 golpes (-3) finalizaron el filipino Ryder Henares y el italiano Jaden Cantafio, confirmando el carácter internacional de la competencia.
Entre los mexicanos, además del campeón Manuel Cue, destacaron Alberto Ruiz y Juan Pablo Lavalle, quienes terminaron empatados en la décima posición con 217 golpes (+1) y aseguraron su lugar dentro de la próxima temporada.
Jugadores con tarjeta completa
Manuel Cue (Am) México
Mason Glinski Estados Unidos
Michael Herrera Estados Unidos
Dylan Vanderveer Estados Unidos
Ryder Henares Filipinas
Jaden Cantafio Italia
Evan Caldwell Estados Unidos
Troy McNary Estados Unidos
José Pelayo Estados Unidos
Alberto Ruiz México
Juan Pablo Lavalle México
Juan Antonio Padilla México
Erick Liscio Estados Unidos
Van Thomas Estados Unidos
Arthur Thompson II Estados Unidos
Jugadores con tarjeta condicional
Giovani Rodríguez México
Alejandro Santibáñez México
Jack Townsend Estados Unidos
Alfonso Franco Estados Unidos
Zane Thomas Estados Unidos
Manuel Huerta (Am) Estados Unidos
Jonathan Osornio Estados Unidos
Jordan Bailey Puerto Rico
Christian Rodríguez Estados Unidos
George Rubelsky Estados Unidos
Alec Padilla Estados Unidos
Nicolás Araujo México