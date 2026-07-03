Medio Maratón CDMX 2026: ¿Los festejos mundialistas podrían afectar la carrera del 21k?

Medio Maratón CDMX 2026 El día previo a la carrera podría haber nuevos festejos masivos en el Paseo de la Reforma si la Selección Mexicana avanza a los cuartos de final.

Este mes de julio se realizará el Medio Maratón de la Ciudad de México con una nueva ruta que promete poner a prueba a más de 30 mil corredores y corredoras en la capital del país. Sin embargo, una nueva preocupación ha despertado debido al calendario de la competencia que podría terminar coincidiendo con los festejos mundialistas de la afición por la Selección Mexicana, que ya alcanzó cifras récords recientemente y que también terminó en tragedia.

Medio Maratón CDMX: runners expresan preocupación por posibles afectaciones a la carrera

Los 21 kilómetros de este 2026 son uno de los eventos más esperados del calendario runner. En esta edición 2026, los 30 mil folios para competir se acabaron en tan sólo un par de horas tras el momento en que se abrieron las inscripciones, algo inédito para una de las carreras más grandes que tiene el país.

Además, la edición de este año presentó una nueva ruta para pasar por más lugares emblemáticos, así como para representar un desafío más importante. Sin embargo, el Paseo de la Reforma se mantiene como una de las partes centrales del recorrido, pasando por puntos como el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora tanto en la parte inicial y final.

Sin embargo, el Paseo de la Reforma ha sido uno de los más grandes puntos de encuentro de la afición mexicana para disfrutar los partidos de la Selección Nacional en esta Copa del Mundo, sumando cada vez más personas conforme avanza el torneo. El equipo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre estará buscando su boleto a los cuartos de final este domingo 5 de julio, cuando enfrente a Inglaterra en la cancha del Estadio CDMX.

En caso de avanzar, el cuadro ‘Tricolor’ tendría su próximo compromiso el sábado 11 de julio a las 15:00 horas en la cancha del Estadio Miami ante el vencedor entre Brasil y Noruega, es decir, un día antes de que se celebre el Medio Maratón de la Ciudad de México, por lo que nuevamente habría una multitudinaria aglomeración en las calles de Paseo de la Reforma.

Recientemente, más de un millón de personas se reunieron en el Paseo de la Reforma, principalmente frente al Ángel de la Independencia tanto para ver los partidos como para celebrar los resultados. Esta situación derivó incluso en cuatro personas fallecidas así como en toneladas de basura provocada por los asistentes.

Ahora, por medio de redes sociales, varios participantes han expresado su preocupación por la logística que implicaría limpiar la zona tras un hipotético partido de cuartos de final de la Selección Mexicana para que la carrera pueda realizarse sin contratiempos y sin riesgo para quienes compitan.