¿Quiénes juegan mañana en el Mundial 2026? Partidos, horarios y dónde ver la jornada del viernes 3 de julio

La tensión aumenta en la Copa del Mundo 2026 con el cierre definitivo de la primera ronda de eliminación. Luego de intensos compromisos que han dejado grandes sorpresas y a los primeros clasificados a los Octavos de Final, este viernes 3 de julio se disputarán los últimos tres partidos correspondientes a los 16avos de Final.
¿Qué encuentros cierran los 16avos de Final?
Los últimos tres encuentros de esta ronda se definirán con los siguientes enfrentamientos:
- Australia vs. Egipto
- Argentina vs. Cabo Verde
- Colombia vs. Ghana
¿A qué hora comienza cada partido de esta fase de eliminación?
La actividad en la cancha está distribuida a lo largo del día en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):
- Australia vs. Egipto: 12:00 PM
- Argentina vs. Cabo Verde: 4:00 PM
- Colombia vs. Ghana: 7:30 PM
¿Qué canales transmiten los últimos partidos de 16avos?
Para la fortuna de los aficionados, la mayoría de la actividad de este viernes se podrá disfrutar de forma gratuita:
- Los encuentros de Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana se transmitirán completamente en vivo y por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7.
- El primer enfrentamiento entre Australia vs. Egipto será transmitido de manera exclusiva por la plataforma de streaming ViX.