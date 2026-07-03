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Revisa la cartelera completa del torneo con los horarios de México y las señales de transmisión para el día de mañana

¿Quiénes juegan mañana en el Mundial 2026? Partidos, horarios y dónde ver la jornada del viernes 3 de julio

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Lionel Messi
La fase de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Viernes 3 de Julio: ¿cuáles son las partidos que restan en la fase de 16avos de Final? (EFE)

La tensión aumenta en la Copa del Mundo 2026 con el cierre definitivo de la primera ronda de eliminación. Luego de intensos compromisos que han dejado grandes sorpresas y a los primeros clasificados a los Octavos de Final, este viernes 3 de julio se disputarán los últimos tres partidos correspondientes a los 16avos de Final.

¿Qué encuentros cierran los 16avos de Final?

Los últimos tres encuentros de esta ronda se definirán con los siguientes enfrentamientos:

  • Australia vs. Egipto
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Colombia vs. Ghana

¿A qué hora comienza cada partido de esta fase de eliminación?

La actividad en la cancha está distribuida a lo largo del día en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

  • Australia vs. Egipto: 12:00 PM
  • Argentina vs. Cabo Verde: 4:00 PM
  • Colombia vs. Ghana: 7:30 PM

¿Qué canales transmiten los últimos partidos de 16avos?

Para la fortuna de los aficionados, la mayoría de la actividad de este viernes se podrá disfrutar de forma gratuita:

  • Los encuentros de Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana se transmitirán completamente en vivo y por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7.
  • El primer enfrentamiento entre Australia vs. Egipto será transmitido de manera exclusiva por la plataforma de streaming ViX.

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