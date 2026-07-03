Mundial 2026: ¿Qué partidos faltan por definirse en los octavos de final?

El Mundial está a punto de completar el cuadro de los octavos de final. Sin embargo, algunos enfrentamientos siguen a la espera de conocer a sus protagonistas, quienes saldrán de los últimos partidos de los dieciseisavos de final que se disputan este viernes.
An updated bracket after an action packed Thursday at the World Cup 🔥— Yahoo Sports (@YahooSports) July 3, 2026
Which Round of 16 matchup are you most excited for? 👀 pic.twitter.com/74lmqUTiMS
En total, seis de los ocho duelos ya tienen a sus equipos confirmados, mientras que dos llaves dependen de los resultados de los encuentros entre 6 selecciones.
Partidos de dieciseisavos de final que siguen pendientes
Los dos enfrentamientos que aún no tienen rivales definidos son:
- Suiza vs. ganador de Colombia vs. Ghana
- Ganador de Argentina vs. Cabo Verde vs. ganador de Australia vs. Egipto
Los equipos que avancen este viernes completarán el cuadro definitivo rumbo a los cuartos de final.
Los encuentros restantes de los dieciseisavos de final se disputarán este viernes 3 de julio en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):
- Australia vs. Egipto (12:00 p.m.) - Estadio Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde (4:00 p.m.) - Estadio Miami
- Colombia vs. Ghana (7:30 p.m.) - Estadio Kansas City
Así van los octavos de final hasta el momento
Con seis cruces ya confirmados, el calendario de los octavos de final quedó de la siguiente manera:
Sábado 4 de julio
- Canadá vs. Marruecos (11:00 horas) - Estadio Filadelfia
- Paraguay vs. Francia (15:00 horas) - Estadio Houston
Domingo 5 de julio
- Brasil vs. Noruega (14:00 horas) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- México vs. Inglaterra (18:00 horas) - Estadio Ciudad de México
Lunes 6 de julio
- Portugal vs. España (13:00 horas) - Estadio Dallas
- Estados Unidos vs. Bélgica (18:00 horas) - Estadio Seattle
Martes 7 de julio
- Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto (10:00 horas) - Estadio Atlanta
- Suiza vs. Colombia o Ghana (14:00 horas) - Estadio Vancouver
¿Dónde ver EN VIVO los últimos dieciseisavos de final?
Los tres partidos que cerrarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrán seguirse a través de distintas plataformas en México. El duelo entre Australia y Egipto, programado para las 12:00 horas, y el de Colombia vs. Ghana, a las 19:30 horas, serán exclusivos del Pase Mundial de ViX Premium.
En tanto, el esperado Argentina vs. Cabo Verde, que inicia a las 16:00 horas, podrá verse tanto por TV Azteca como por Canal 5, además de estar disponible en ViX Premium para los suscriptores que cuenten con el Pase Mundial.