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La actividad de los dieciseisavos concluirá con tres partidos que definirán los últimos cruces de la siguiente ronda

Mundial 2026: ¿Qué partidos faltan por definirse en los octavos de final?

Por Ana Paola Martínez Garrido
Últimos dieciseisavos del Mundial 2026 | Estos son los partidos que definirán el cuadro de los octavos de final. (Agencia EFE)

El Mundial está a punto de completar el cuadro de los octavos de final. Sin embargo, algunos enfrentamientos siguen a la espera de conocer a sus protagonistas, quienes saldrán de los últimos partidos de los dieciseisavos de final que se disputan este viernes.

En total, seis de los ocho duelos ya tienen a sus equipos confirmados, mientras que dos llaves dependen de los resultados de los encuentros entre 6 selecciones.

Partidos de dieciseisavos de final que siguen pendientes

Los dos enfrentamientos que aún no tienen rivales definidos son:

  • Suiza vs. ganador de Colombia vs. Ghana
  • Ganador de Argentina vs. Cabo Verde vs. ganador de Australia vs. Egipto

Los equipos que avancen este viernes completarán el cuadro definitivo rumbo a los cuartos de final.

Los encuentros restantes de los dieciseisavos de final se disputarán este viernes 3 de julio en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

  • Australia vs. Egipto (12:00 p.m.) - Estadio Dallas
  • Argentina vs. Cabo Verde (4:00 p.m.) - Estadio Miami
  • Colombia vs. Ghana (7:30 p.m.) - Estadio Kansas City

Así van los octavos de final hasta el momento

Con seis cruces ya confirmados, el calendario de los octavos de final quedó de la siguiente manera:

Sábado 4 de julio

  • Canadá vs. Marruecos (11:00 horas) - Estadio Filadelfia
  • Paraguay vs. Francia (15:00 horas) - Estadio Houston

Domingo 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega (14:00 horas) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
  • México vs. Inglaterra (18:00 horas) - Estadio Ciudad de México

Lunes 6 de julio

  • Portugal vs. España (13:00 horas) - Estadio Dallas
  • Estados Unidos vs. Bélgica (18:00 horas) - Estadio Seattle

Martes 7 de julio

  • Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto (10:00 horas) - Estadio Atlanta
  • Suiza vs. Colombia o Ghana (14:00 horas) - Estadio Vancouver

¿Dónde ver EN VIVO los últimos dieciseisavos de final?

Los tres partidos que cerrarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrán seguirse a través de distintas plataformas en México. El duelo entre Australia y Egipto, programado para las 12:00 horas, y el de Colombia vs. Ghana, a las 19:30 horas, serán exclusivos del Pase Mundial de ViX Premium.

En tanto, el esperado Argentina vs. Cabo Verde, que inicia a las 16:00 horas, podrá verse tanto por TV Azteca como por Canal 5, además de estar disponible en ViX Premium para los suscriptores que cuenten con el Pase Mundial.

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