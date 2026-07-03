Mundial 2026: ¿Qué partidos faltan por definirse en los octavos de final?

Últimos dieciseisavos del Mundial 2026 | Estos son los partidos que definirán el cuadro de los octavos de final. (Agencia EFE)

El Mundial está a punto de completar el cuadro de los octavos de final. Sin embargo, algunos enfrentamientos siguen a la espera de conocer a sus protagonistas, quienes saldrán de los últimos partidos de los dieciseisavos de final que se disputan este viernes.

An updated bracket after an action packed Thursday at the World Cup 🔥



Which Round of 16 matchup are you most excited for? 👀 pic.twitter.com/74lmqUTiMS — Yahoo Sports (@YahooSports) July 3, 2026

En total, seis de los ocho duelos ya tienen a sus equipos confirmados, mientras que dos llaves dependen de los resultados de los encuentros entre 6 selecciones.

Partidos de dieciseisavos de final que siguen pendientes

Los dos enfrentamientos que aún no tienen rivales definidos son:

Suiza vs. ganador de Colombia vs. Ghana

vs. ganador de Ganador de Argentina vs. Cabo Verde vs. ganador de Australia vs. Egipto

Los equipos que avancen este viernes completarán el cuadro definitivo rumbo a los cuartos de final.

Los encuentros restantes de los dieciseisavos de final se disputarán este viernes 3 de julio en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

Australia vs. Egipto ( 12:00 p.m. ) - Estadio Dallas

( ) - Estadio Dallas Argentina vs. Cabo Verde ( 4:00 p.m. ) - Estadio Miami

( ) - Estadio Miami Colombia vs. Ghana (7:30 p.m.) - Estadio Kansas City

Así van los octavos de final hasta el momento

Con seis cruces ya confirmados, el calendario de los octavos de final quedó de la siguiente manera:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos (11:00 horas) - Estadio Filadelfia

Paraguay vs. Francia (15:00 horas) - Estadio Houston

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega (14:00 horas) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

México vs. Inglaterra (18:00 horas) - Estadio Ciudad de México

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España (13:00 horas) - Estadio Dallas

Estados Unidos vs. Bélgica (18:00 horas) - Estadio Seattle

Martes 7 de julio

Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto (10:00 horas) - Estadio Atlanta

Suiza vs. Colombia o Ghana (14:00 horas) - Estadio Vancouver

¿Dónde ver EN VIVO los últimos dieciseisavos de final?

Los tres partidos que cerrarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrán seguirse a través de distintas plataformas en México. El duelo entre Australia y Egipto, programado para las 12:00 horas, y el de Colombia vs. Ghana, a las 19:30 horas, serán exclusivos del Pase Mundial de ViX Premium.

En tanto, el esperado Argentina vs. Cabo Verde, que inicia a las 16:00 horas, podrá verse tanto por TV Azteca como por Canal 5, además de estar disponible en ViX Premium para los suscriptores que cuenten con el Pase Mundial.