México vs Inglaterra: ¿Por qué la afición está adoptando “Aquí no es así” como el nuevo himno para el partido?

Aquí no es así, Inglaterra | la canción de Caifanes que la afición quiere cantar en el Estadio Azteca. (Cuarto Oscuro)

En la antesala del partido entre México e Inglaterra, un tema de la legendaria banda Caifanes comenzó a ganar fuerza entre los aficionados mexicanos en redes sociales.

“Aquí no es así” es una canción que muchos han convertido en un símbolo para recibir al conjunto inglés con un mensaje que va más allá del futbol: recordar la identidad, resistencia e historia de nuestro país.

Hola @England nos vemos el domingo. Te recuerdo que ya caíste eliminado en México dos veces y en cuartos de final.



Recuerda que Aquí no es así.



Caifanes - En vivo 1994. pic.twitter.com/NBAIFswbSw — Omar Ortiz (@Omar01_) July 2, 2026

La tendencia surgió a partir de publicaciones que recuperan las frases más emblemáticas del tema, utilizadas como una forma de advertir que el territorio mexicano tiene identidad propia y que cualquier rival deberá enfrentar no solo a once jugadores, sino a una afición que busca convertir el Estadio Azteca en una fortaleza.

La resistencia de la “piel de bronce” frente a Europa

Aunque existe la interpretación de que esta canción hace referencia al choque entre los pueblos originarios y los conquistadores europeos, es importante señalar que Saúl Hernández, compositor y vocalista de Caifanes, nunca ha confirmado públicamente que la obra haya sido escrita específicamente sobre la conquista española. Sin embargo, la letra innegablemente alude a escenarios que han definido la historia de México.

“Aquí no es así” funciona como una declaración de resistencia frente a quien pretende imponer sus propias reglas o formas de entender el mundo. El encuentro entre México e Inglaterra revive simbólicamente una parte de la historia del país que estuvo marcada por siglos de colonización.

Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy ocupa México albergó algunas de las civilizaciones más avanzadas del continente. En ese contexto, la canción reivindica esa grandeza previa a la colonización y recuerda que la identidad mexicana nació mucho antes del contacto con Europa.

La afición busca convertirla en un himno no oficial

La intención es que miles de aficionados entonen “Aquí no es así” durante el partido entre México e Inglaterra como una muestra de orgullo e identidad nacional. La propuesta busca convertir el emblemático coro en un himno no oficial para acompañar a la Selección Mexicana desde las tribunas.

Aunque no existe una convocatoria oficial, la iniciativa ha cobrado fuerza entre los seguidores, quienes consideran que la canción representa el espíritu de resistencia, pertenencia y arraigo cultural que desean transmitir frente al conjunto inglés.