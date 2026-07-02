UNAM pretende consolidar al tenis como uno de los deportes más importantes del país

Deportistas avanzados y equipo representativo de tenis de la UNAM. (Asociación de Tenis de la UNAM)

El tenis dentro de la UNAM ha ido en crecimiento y se está consolidando como una de las actividades más importantes dentro de la institución al haber albergado a 450 alumnos durante el semestre enero-junio de 2026, cifra que representa el doble de lo registrado el año pasado.

El presidente de la Asociación de Tenis de la UNAM, Octavio Andrei Vázquez Galindo, indicó que este crecimiento ha sido posible gracias a una mejor organización en los horarios, al aprovechamiento de las instalaciones, a la remodelación de las canchas y a la generación de más espacios para que la comunidad universitaria practique tenis.

Por primera vez en la historia, la UNAM fue sede de un campeonato nacional universitario de tenis, con los Campeonatos Nacionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La sede, que se compartió con el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, contó con la participación de más de 25 universidades del país y se disputaron más de 200 partidos.

La búsqueda de talentos no sólo se ha enfocado en el nivel superior, sino desde el bachillerato, con la existencia de un equipo representativo de media superior. El fruto del trabajo realizado durante el semestre se vio reflejado en la cancha con la obtención de la medalla de plata en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES en la modalidad de dobles mixtos y el bronce en pádel mixto.

Para este evento, se formó un staff de más de 25 alumnos deportistas de tenis de la UNAM que entrenan en los primeros niveles, quienes acudieron como voluntarios y fueron capacitados como personal de apoyo para este Nacional Universitario ANUIES de tenis. Mario Axkana Peña Urquieta, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y atleta de la Asociación de Tenis de la UNAM, fue uno de los integrantes del mencionado staff, y también colaboró como narrador en transmisiones de los partidos del certamen.

“Pudimos hacer posible este evento bastante bien con las personas que somos y con todos los chicos que nos ayudaron, creo que todo salió mucho mejor de lo que esperábamos. Me quedé muy contento con mi desempeño y el de mis compañeros. Lo complicado fue la coordinación, porque fueron cinco torneos (singles varonil y femenil, dobles varonil y femenil, y dobles mixtos) con los mismos jugadores, y teníamos que buscar que no se empalmaran los juegos, que tuvieran descanso entre los mismos y que no se trasladaran de una cancha a otra tan consecutivamente”, mencionó Peña Urquieta.

El presidente de la Asociación compartió que se busca mantener el crecimiento de la participación estudiantil y continuar mejorando la calidad de servicios que ofrecen para consolidar al tenis como una de las actividades más importantes dentro de la UNAM y del país.