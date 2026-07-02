Carlos Ortiz, cerca de los punteros al iniciar el BMW International Open

BMW International Open. Carlos Ortiz inicia con buenas sensaciones en el torneo alemán del tour europeo. (Foto especial)

Carlos Ortiz firmó la mejor ronda de los cuatro golfistas latinos que juegan por primera vez en el BMW International Open en Múnich, Alemania, con 67 golpes (-5) el mexicano comparte el sitio 12 del torneo, a tres impactos de un par de líderes sudafricanos Hennie Du Plessis y Jayden Schaper.

Ortiz y el polaco Adrian Meronk también resultaron ser los de mejor score entre los 10 jugadores LIV Golf invitados a este evento del DP World Tour que se juega en el Golfclub München Eichenried, en Múnich, Alemania.

Con su ronda de 67 golpes que el tapatío logró luego de seis birdies por un bogey, también lidera a los cuatro golfistas del equipo Torque GC, por delante del colombiano Sebastián Muñoz que firmó un 68 (-4) al igual Joaquín Niemann, capitán del equipo y del también mexicano Abraham Ancer que hizo ronda de 70 (-2).

Dos sudafricanos toman la punta

Jayden Schaper y Hennie du Plessis firmaron ronda libre de bogeys con 64 golpes con el beneficio de que los sudafricanos salieron en la tanda de la mañana que les permitió marcar el ritmo inicial. Su compatriota JC Ritchie se situó un golpe más atrás, junto a Anthony Quayle, quien, jugando en uno de los dos últimos grupos del día, logró un birdie en el último hoyo.

Schaper, una de las figuras más destacadas de esta temporada en el DP World Tour, sabe que una victoria esta semana, en el último evento del European Swing, lo convertiría en el primer tricampeón de la Race to Dubai 2026.

“Conozco el campo y me siento cómodo en él”, declaró Schaper, cuarto en el Ranking de la Race to Dubai patrocinado por DP World. “Llevo aquí un par de años. Me encanta la zona, me encanta la ciudad, así que siempre disfruto viniendo esta semana.