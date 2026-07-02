Selección de Inglaterra Selección de Inglaterra en México: sede de entrenamiento, cuándo llegan y novedades de su hotel de concentración (EFE)

Tras el amargo momento de tensión e incomodidad que vivieron los jugadores de la selección de Ecuador debido al hostigamiento de los aficionados , la selección de Inglaterra teme verse en la misma situación. Para evitar que los disturbios y las serenatas nocturnas de los aficionados en la Ciudad de México afecten su rendimiento, la logística británica ha tomado medidas extremas, al grado de mantener en secreto su ubicación exacta de hospedaje.

¿Dónde será la sede de entrenamiento de la selección de Inglaterra?

El conjunto inglés, bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel, afinará los últimos detalles tácticos en una sede universitaria. El equipo entrenará este sábado 4 de julio en las instalaciones de la Cantera de los Pumas de la UNAM.

Este préstamo fue confirmado por Luis Raúl González, presidente de Pumas, quien mencionó que fue la propia Federación Inglesa la que eligió este recinto para realizar sus prácticas a puerta cerrada antes de enfrentarse contra el Tricolor.

¿Cuándo llegará la selección inglesa a la Ciudad de México?

Basado en el itinerario oficial del equipo, el cuadro de los Tres Leones tiene previsto aterrizar en suelo mexicano la noche de este viernes 3 de julio. Su arribo se dará bajo un fuerte dispositivo de seguridad para canalizar el traslado del plantel de manera inmediata y sin contratiempos.

¿Dónde se hospedarán los británicos?

Con el único objetivo de proteger el descanso y la concentración de los futbolistas, la Federación Inglesa ha mantenido bajo llave el nombre del hotel de concentración. No quieren que se repita el boicot que sufrieron los ecuatorianos.

Pese al hermetismo, en el entorno deportivo ya se especula fuertemente que el equipo podría alojarse en The Westin Santa Fe, un exclusivo complejo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, cuya localización alejada del centro facilita el control de la seguridad.

¿A qué hora empieza el partido México vs. Inglaterra?

El esperado choque de octavos de final, donde México e Inglaterra se disputarán el pase a la siguiente ronda, se jugará este domingo 5 de julio a las 6:00 PM (tiempo del centro de México). La sede donde se disputará el balón en la cancha será el imponente Estadio Ciudad de México.