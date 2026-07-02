España gana goleando a Austria y está en octavos de final

España- Austria. Mikel Oyarzabal celebra uno de sus goles frente a la selección de Austria en el partido que se jugó en Los Ángeles, California. (EFE)

La selección de España consiguió una victoria contundente de 3-0 sobre su similar de Austria y consiguió su pase a octavos de final, gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzabal con un doblete y un tanto de Pedro Porro.

España superó su primera eliminatoria mundialista desde que fue campeona en Sudáfrica en 2010.

“Un partido complicado, que sabíamos que iba a ser difícil, ellos eran una selección física que nos iban a poner las cosas difíciles y hemos tenido muy buen día y muy buen partido. Felices”, dijo Oyarzabal, quien consideró que su equipo ha hecho otros encuentros buenos “también” y, “sobre todo, momentos de partidos”.

Aunque el inicio del partido fue un poco lento, España se mostró con las intenciones de hacer daño. La Roja no había demostrado mucho en la fase de grupos, pero en los juegos de eliminación directa, son otra cosa.

España tocó por toda la cancha y comenzó a asociarse para intentar hacer daño, pero los disparos de Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal ya habían sido tapados por Alexander Schlager en un par de ocasiones.

Sin embargo, la Roja siguió insistiendo y llegó la primera anotación en un tiro de esquina gracias a Cucurella. A pesar de que había marcado, el gol fue invalidado por una falta sobre el portero.

Poco tardó para que la asociación española llegara y con ello un golazo. Mikel Oyarzabal fue encontrado en el área para simplemente empujar el balón con una gran anotación, a pocos minutos del final del primer tiempo.

Contundencia en el segundo tiempo

La selección de España salió con el ánimo a tope, siguió intentando con Lamine, pero la joya española no encontró el gol.

Fue hasta el minuto 66 cuando en otra buena jugada, España llegó con un gran centro para Pedro Porro, que terminó empujando el balón con la cabeza.

Austria intentó recuperarse, pero al desbordarse, llegó una nueva anotación para Mikel Oyarzabal. El atacante español nuevamente fue encontrado en el área y con una definición exquisita, puso el tercero del partido, para lograr su segundo doblete en este Mundial.

España ya en los octavos de final del Mundial 2026 espera al ganador de Portugal y Croacia. “Tengo un amigo y compañero en cada equipo. El que venga, iremos por ello”, subrayó Oyarzabal.