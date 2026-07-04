Diablos Rojos evitó la barrida en casa

CON TODO. Los Pingos sacaron el juego del honor. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los Diablos Rojos del México salvaron el honor en la serie ante los Piratas de Campeche. Luego de perder los dos primeros encuentros, los bicampeones reaccionaron para vencer 7-6 y evitar la barrida en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

Los escarlatas tuvieron en el catcher Carlos Pérez al héroe, pues con un doble al jardín izquierdo empujó tres carreras en el séptimo inning, para darles el triunfo y dejar tendidos en el terreno de juego a los bucaneros.

Con el juego 6-4, Pérez se presentó a la caja de bateo con dos outs y casa llena, ante el brazo del cerrador Darrel Thompson. El bateador derecho hizo el swing perfecto, jaló la pelota cerca de la línea de foul y la mandó hasta la barda, lo que permitió que anotaran Robinson Canó, Jon Singleton y Julián Ornelas, para dar la voltereta.

El triunfo salvó la barrida de Piratas y permite a los escarlatas llegar a una marca de 42-25.

¡Al abordaje!

El ataque pirata se dio desde el primer inning, cuando Connor Hollis conectó sencillo al jardín central, se robó la segunda base, avanzó a tercera en bola ocupada y pisó home con rola de Jesse Castillo.

En el segundo inning, Andrew Stevenson recibió pasaporte de James Kaprielian; se robó segunda y tercera y anotó con rola de Jesús Fabela. Christian Ibarra también recibió base por bola, llegó a tercera con sencillo de Hansen López y anotó con hit de Hollis, para el 3-0.

Diablos, en la pizarra

Con el peligro de la barrida, los escarlatas aparecieron en el marcador en el tercer rollo gracias a Luis Liberato, quien recibió pasaporte, llegó a segunda en bola ocupada, a tercera por wild pitch y fue remolcado por Singleton.

En el cuarto episodio, Campeche recuperó la ventaja de tres, gracias a doblete de Christian Ibarra, quien llegó a home tras tablazo al central de Hollis.

Diablos, con la presión, respondió en el cierre de ese inning. Pérez recibió base por bola y anotó con triple de Franklin Barreto, quien fue impulsado por rola de Río Ruiz.

Ruiz se robó segunda y llegó a tercera gracias a un mal tiro del catcher López (cuando consiguió la estafa) y anotó la tercera carrera del inning en pisa y corre tras elevado de Moisés Gutiérrez.

Se llegó a la séptima entrada con el encuentro empatado a 4-4, y Campeche recuperó el liderato gracias a un cuadrangular de Andrew Stevenson, quien se llevó por delante a Abraham Almonte.

En el cierre de la séptima y ya con dos outs, fue cuando se presentó Carlos Pérez a la caja de bateo, para salvar el día de los Diablos Rojos y evitar la barrida.

Los Diablos Rojos viajan a Tabasco, para enfrentar a Olmecas; mientras que Piratas irá a Yucatán, a enfrentarse a Leones.

C / H / E

CAMPECHE: 1 2 0 / 1 0 0 / 2 — 6 / 10 / 1

MÉXICO D.R.: 0 0 1 / 3 0 0 / 3 — 7 / 6 / 0