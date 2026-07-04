Martínez le roba el “show” a Bauer en triunfo bucanero

EFECTIVO. RJ Martínez lanzó cuatro entradas completas, permitió apenas un hit y recetó cuatro ponches. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Más de siete mil aficionados acudieron al Estadio Alfredo Harp Helú esperando una joya de pitcheo. Y la obtuvieron. RJ Martínez lanzó cuatro entradas completas, permitió apenas un hit y recetó cuatro ponches para liderar a los Piratas de Campeche a su segundo triunfo consecutivo frente a los Diablos Rojos del México, por pizarra de 4-3.

El foco de atención previo al encuentro estaba puesto en el regreso de Trevor Bauer a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), luego de una temporada y media en el beisbol japonés y en circuitos independientes de Estados Unidos. Sin embargo, el ex ganador del Premio Cy Young no cumplió con las expectativas tras trabajar cinco entradas, permitir tres imparables y otorgar cinco bases por bolas, cargando con la derrota en el primer juego de la doble cartelera.

Bauer no encontró su mejor versión

Bauer se mostró impreciso durante su presentación, incluso cometió un balk que terminó convirtiéndose en carrera. El estadounidense no pudo replicar el desempeño que lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más queridos de la novena escarlata durante la temporada 2024.

Por su parte, el zurdo abridor de Piratas, RJ Martínez, fue todo lo contrario. Mostró serenidad frente a la presión de la afición capitalina, administró de manera eficiente sus lanzamientos y mantuvo intacta la pizarra durante sus cuatro episodios de trabajo.

Campeche construyó la diferencia

En el aspecto ofensivo, Campeche edificó su victoria en la cuarta entrada. Calvin Mitchell recibió base por bolas de Bauer, Jesse Castillo conectó sencillo al jardín derecho, Abraham Almonte negoció pasaporte y Armando Álvarez disparó un doblete al jardín izquierdo para impulsar tres carreras y colocar el marcador 3-0.

Los Diablos Rojos se hicieron presentes en la pizarra durante la quinta entrada, cuando el receptor Francisco Mejía conectó sencillo al jardín central, se robó la segunda base y posteriormente anotó gracias a un imparable de Río Ruiz.

Los Pingos reaccionaron, pero no fue suficiente

Los bucaneros no dejaron espacio para la reacción y sumaron una carrera más en la sexta entrada. Andrew Stevenson conectó sencillo al central, robó la intermedia, avanzó a tercera con imparable de Jesús Fabela y cruzó el plato aprovechando un wild pitch, colocando el 4-1 momentáneo.

Finalmente, los Diablos Rojos del México anotaron una tercera carrera en la séptima y última entrada gracias a Juan Gamboa, quien conectó doblete al jardín izquierdo y llegó al plato impulsado por Luis Liberato. No obstante, el esfuerzo resultó insuficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Piratas de Campeche aseguró la serie frente a los escarlatas y mejoró su récord a 31-31. Por su parte, los Diablos Rojos del México se mantienen en los primeros puestos de la Zona Sur, con marca de 20-26.

Pizarra final