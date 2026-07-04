Francia sufre para vencer a Paraguay, pero lo logra con un penal de Mbappé

Paraguay -Francia. Kylian Mbappé celebra el pase de Francia a los cuartos de final luego de que su equipo venció 1-0 a Paraguay con único tanto anotado por él de penal. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

La selección de Francia tuvo quizás el partido más complicado del Mundial 2026, pero lo sacó adelante. Los Galos se impusieron por marcador de 1-0 sobre Paraguay para firmar su pase a los cuartos de final de la justa, donde se encontrarán con Marruecos.

La única anotación surgió luego de una falta en el área contra Désiré Doué, en la que Kylian Mbappé cambio el penal por el gol, para que fuera suficiente para firmar el triunfo en el Estadio Filadelfia.

Mbappé ya suma siete goles en este mundial

Kylian Mbappé alargó este sábado la sombra de su historia en el Mundial al anotar su séptimo gol con un valor significativo: clasificó a Francia a cuartos de final, y con 19 goles ahora sigue a la sombra de Lionel Messi, el máximo anotador en estos torneos con 20.

Como ya se esperaba, la selección de Paraguay salió a regalarle el balón al combinado de Francia. Sin embargo, aunque los Galos tuvieron la mayor parte del tiempo el balón, parecía que no tenían espacio para nada.

Los guaranís se encerraron en su área, por lo que los franceses decidieron comenzar a tirar después del minuto 20 de larga distancia. Koné en un par de ocasiones, Rabiot y Dembélé lo intentaron en varias ocasiones, pero poco pudieron hacer ante los bloques paraguayos.

Con muy pocas emociones se fue esfumando el primer tiempo, con clara desesperación en gente como Mbappé y Olise que intentaron crear las jugadas.

Para la segunda mitad, la tónica del partido fue muy similar. Paraguay con todos sus hombres en su cancha, mientras que Francia tenía la posesión del balón, pero comenzaron a intentar a hacer daño por las bandas.

Los tiros de larga distancia comenzaron desde el minuto 49. Nuevamente Koné lo hizo, pero sin mucha dirección. Mbappé también lo intentó, pero el balón sin mucha dirección.

Tras varios minutos sin muchas emociones, Francia decidió echar mano de Désiré Doué y fue este el que hizo la diferencia. Antes de llegar al minuto 70, el talento jugador entró al área se quitó a dos hombres y al intentar con el tercero, este le pegó en el muslo. Aunque en primera instancia no se marcó nada, el VAR llamó a revisar la acción y se decretó el penal.

Kylian Mbappé tomó el balón, lo colocó en el punto penal y con un engaño, cobró al lado derecho para poner em ventaja a equipo de Francia.

Los minutos se fueron consumiendo y Paraguay tampoco puso en muchos aprietos a Francia. Ahora los Galos se encontrarán en los cuartos de final ante Marruecos.

El momento incómodo

El guardameta paraguayo Orlando Gill reconoció que tuvo “un momento de calentura” este sábado al lanzar el balón a la espalda de Kylian Mbappé, cuando este celebraba la clasificación de Francia,