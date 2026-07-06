Luis Chávez sería refuerzo del América para el Apertura 2026: esto se sabe de su posible regreso a la Liga MX

Luis Chávez Posible regreso del mexicano a la Liga MX (cuartoscuro)

Luis Chávez podría regresar a la Liga MX. El Club América estaría interesado en sumarlo a sus refuerzos.

¿Fichará el América a Luis Chávez?

Luis Gerardo Chávez es un mediocampo de treinta años con trayectoria en la liga mexicana de futbol. Jugó para los Xolos de Tijuana desde 2014 y para el Pachuca en 2019. También ha jugado en la Selección Mexicana, más recientemente en los amistosos camino al Mundial 2026.

En 2023 fue trasladado a la Liga Premier de Rusia, con el Dinamo de Moscú, convirtiéndolo en el primer mexicano en jugar para aquella liga. Sin embargo, parece ser que el mexicano regresará a jugar en sus tierras y que será con el América.

Según diversas fuentes, Guillermo Almada, dirigente del club, ya lo ha contactado y muestra mucho interés por adquirir al jugador que actualmente se desempeña en Rusia. Parece ser un intento por reforzar el ataque del conjunto los Azulcremas.

Aún no hay una negociación abierta entre Las Águilas y el Dínamo, y la decisión probablemente se anuncie una vez acabada la Copa del Mundo 2026.