Trionda dorado Trionda dorado: ¿En qué partidos se utilizará nuevo balón del Mundial 2026? (Instagram: @adidas)

El tramo final de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina. Con los Cuartos de Final listos para definirse, Adidas y la FIFA revelaron de manera oficial el Trionda Dorado, el balón exclusivo con el que se disputarán los cuatro últimos encuentros más importantes del campeonato: las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la Gran Final.

¿Cuál es la propuesta visual y el significado detrás del nuevo diseño?

A diferencia de las tonalidades vibrantes en rojo, verde y azul del modelo original, las cuales están inspiradas en los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos), el Trionda Dorado cuenta con un acabado con tonos negros y dorados que hace referencia directa al trofeo de la Copa del Mundo.

¿En qué partidos se utilizará nuevo balón del Mundial 2026?

El nuevo balón se utilizará exclusivamente en los últimos cuatro partidos del torneo, que corresponden a la etapa más decisiva de la Copa del Mundo:

Semifinal 1

Semifinal 2

Partido por el Tercer Lugar

La Gran Final

La Gran Final del Mundial está programado para el próximo domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York. A diferencia de otros mundiales donde se usaba el mismo diseño cambiando solo el color, esta es la primera vez que Adidas introduce un balón con un cambio estructural y gráficos dedicados por completo a rendir homenaje a las cuatro ciudades sede que albergarán estos últimos encuentros futbolísticos.

¿Cuándo saldrá a la venta y qué precio tendrá para los aficionados?

Adidas confirmó que el Trionda Dorado estará disponible a la venta a partir de este martes 7 de julio de 2026. Su precio rondará los $3,100 pesos mexicanos aproximadamente.